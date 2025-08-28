Menu
HOME > EDUCAÇÃO
TECNOLOGIA

Formação em robótica qualifica professores na Bahia

Com um investimento de mais de R$ 3 milhões, a iniciativa faz parte da entrega de 21 kits de robótica à rede estadual de ensino

Redação

Por Redação

28/08/2025 - 11:26 h
Estudantes na sala de robótica
Estudantes na sala de robótica

Nos dias 3 e 4 de setembro, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) realiza, no Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella, em Salvador, uma formação em robótica destinada aos professores do eixo tecnológico de Informação e Comunicação da Educação Profissional e Tecnológica.

Com um investimento de mais de R$ 3 milhões, a iniciativa faz parte da entrega de 21 kits de robótica à rede estadual de ensino, como estratégia pedagógica de fomento da prática nas escolas. O encontro reunirá 50 docentes, contemplando 16 Territórios de Identidade, 20 municípios e 21 unidades escolares.

Segundo o superintendente da Educação Profissional e Tecnológica da SEC, Ezequiel Westphal, a proposta da formação é expandir o aprendizado da robótica.

“Vamos além da construção de robôs móveis e dispositivos mecatrônicos em sala de aula ao ampliarmos as possibilidades de aprendizagem para uma diversidade de experiências, que incluem, entre outras, a coleta e análise de dados em situações do cotidiano”, disse.

De acordo com a SEC, a Robótica Educacional vai proporcionar ferramentas para motivar e interagir com os estudantes utilizando recursos avançados de programação e de montagem dos equipamentos e combinações de sensores.

