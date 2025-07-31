Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Governo da Bahia paga 2ª parcela do reajuste para professores estaduais

Mais de cinco mil servidores das universidades estaduais são beneficiados com aumento salarial

Por Redação

31/07/2025 - 15:42 h
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia -

A segunda parcela do reajuste salarial para professores das universidades estaduais da Bahia será paga nesta quinta-feira, 31, pelo Governo do Estado. O reajuste é de 2% e se soma ao pagamento da primeira parcela de 4,7%, que ocorreu em fevereiro deste ano com retroatividade ao mês de janeiro. Ao todo, 5.840 servidores ativos e inativos são contemplados.

Leia Também:

Todos os bairros de Salvador ficarão sem água nesta terça
Quadrilha envolvida em tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro é desarticulada
Guarda civil envolvido na morte de jovem em festa de Santaluz é preso

O reajuste dos professores das universidades está previsto para ser implementado em um cronograma escalonado, que totaliza um incremento de 13,83%, até 2026. O pagamento desse reajuste ocorrerá em quatro parcelas:

  • Duas em 2025 (finalizadas agora)
  • Duas no próximo ano (2026)

Esses avanços são resultado de um diálogo contínuo estabelecido com a categoria, entre maio e outubro de 2024.

O aumento dos professores das universidades é resultado da Lei nº 14.818/2025, que reajusta os vencimentos dos cargos da carreira do magistério público das universidades estaduais. E só este ano representa um impacto orçamentário de R$ 15,1 milhões e de, aproximadamente, R$ 30 milhões, em 2026.

De acordo com a secretária da Educação do Estado, Rowenna Brito, a iniciativa é mais uma demonstração dos esforços do governo estadual na valorização de professores e servidores e no fortalecimento do Ensino Superior.

Leia Também:

Todos os bairros de Salvador ficarão sem água nesta terça
Quadrilha envolvida em tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro é desarticulada
Guarda civil envolvido na morte de jovem em festa de Santaluz é preso

“Temos que destacar todo o investimento feito pelo Governo do Estado no fortalecimento das nossas universidades estaduais que, só este ano de 2025, têm o orçamento previsto em R$ 2,5 bilhões, em uma clara demonstração de cuidado e respeito às nossas instituições de Ensino Superior”, afirmou a secretária, destacando o caráter democrático dos reajustes que foram concedidos em diálogo com as categorias.

O secretário da Administração, Edelvino Góes, destacou que esta é mais uma ação de valorização dos professores das universidades. "Existe um conjunto de ações que o Governo do Estado vem implementando, como a abertura de concursos públicos e a ampliação do quadro de dedicação exclusiva e das promoções".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Educação Governo da Bahia reajuste salarial Universidade Estadual da Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Play

Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Play

Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Play

Professores municipais de Porto Seguro cobram pagamento de precatórios

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Play

Como a folha da goiabeira se transformou em protetor solar

x