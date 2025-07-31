Governo da Bahia paga 2ª parcela do reajuste para professores estaduais

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - Foto: Imagem ilustrativa: Virlane Carmo

A segunda parcela do reajuste salarial para professores das universidades estaduais da Bahia será paga nesta quinta-feira, 31, pelo Governo do Estado. O reajuste é de 2% e se soma ao pagamento da primeira parcela de 4,7%, que ocorreu em fevereiro deste ano com retroatividade ao mês de janeiro. Ao todo, 5.840 servidores ativos e inativos são contemplados.

O reajuste dos professores das universidades está previsto para ser implementado em um cronograma escalonado, que totaliza um incremento de 13,83%, até 2026. O pagamento desse reajuste ocorrerá em quatro parcelas:

Duas em 2025 (finalizadas agora)

Duas no próximo ano (2026)

Esses avanços são resultado de um diálogo contínuo estabelecido com a categoria, entre maio e outubro de 2024.

O aumento dos professores das universidades é resultado da Lei nº 14.818/2025, que reajusta os vencimentos dos cargos da carreira do magistério público das universidades estaduais. E só este ano representa um impacto orçamentário de R$ 15,1 milhões e de, aproximadamente, R$ 30 milhões, em 2026.

De acordo com a secretária da Educação do Estado, Rowenna Brito, a iniciativa é mais uma demonstração dos esforços do governo estadual na valorização de professores e servidores e no fortalecimento do Ensino Superior.

“Temos que destacar todo o investimento feito pelo Governo do Estado no fortalecimento das nossas universidades estaduais que, só este ano de 2025, têm o orçamento previsto em R$ 2,5 bilhões, em uma clara demonstração de cuidado e respeito às nossas instituições de Ensino Superior”, afirmou a secretária, destacando o caráter democrático dos reajustes que foram concedidos em diálogo com as categorias.

O secretário da Administração, Edelvino Góes, destacou que esta é mais uma ação de valorização dos professores das universidades. "Existe um conjunto de ações que o Governo do Estado vem implementando, como a abertura de concursos públicos e a ampliação do quadro de dedicação exclusiva e das promoções".