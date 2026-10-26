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A TARDE alcança 39,3 milhões de visualizações na cobertura das Eleições

Cobertura do segundo turno registrou 26,8 milhões de visualizações entre 23 e 25 de outubro

Yuri Abreu
Por
Ilustrativa para Portal A Tarde, site / acesso
Ilustrativa para Portal A Tarde, site / acesso - Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O portal A TARDE encerrou a cobertura das Eleições 2026 com resultados expressivos de audiência no site e nas redes sociais.

Entre os dias 23 e 25 de outubro, período que abrangeu o segundo turno das eleições presidenciais, foram registradas 37.988.554 visualizações. Com a soma dos números da transmissão do primeiro turno, o total chegou a 49.701.520.

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O resultado foi impulsionado pela integração entre as plataformas do Grupo A TARDE, como o Massa!, pela publicação de informações em tempo real e pela participação na transmissão especial do A TARDE Play.

A cobertura acompanhou os acontecimentos que antecederam a votação e a apuração do último domingo, 25, que confirmou a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República.

Instagram concentra maior número de visualizações

Entre as plataformas digitais, o Instagram liderou a audiência, com 30.044.067 visualizações. O Facebook registrou 4.779.237, enquanto o TikTok alcançou 2.218.262.

O portal A TARDE somou 756.840 visualizações de página. Já o YouTube contabilizou 121.728, e o Threads, 68.420.

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Editorias de Eleições e Política somam 169 mil pageviews

No site do portal A TARDE, as editorias de Eleições e Política registraram, juntas, 169,32 mil visualizações de página (pageviews) entre os dias 23 e 25 de outubro. O número representa parte do total de 756,84 mil visualizações de página contabilizadas pelo portal no período.

No YouTube, o A TARDE Play ficou na terceira colocação entre os canais mais visualizados durante a cobertura, de acordo com os dados divulgados pelo grupo. A transmissão chegou a registrar 111 mil aparelhos conectados.

Com A Tarde Play, Grupo A TARDE é vice-líder de audiência na cobertura das Eleições

A cobertura das Eleições 2026 consolidou o Grupo A TARDE na vice-liderança de audiência na Bahia entre os veículos de comunicação do estado. Segundo dados do YouTube no Analytics, a transmissão ao vivo pelo canal A TARDE Play alcançou 627 mil visualizações, superando emissoras de TV aberta tradicionais, rádios e portais locais.

Centro de operações do estúdio Ernesto Simões
Centro de operações do estúdio Ernesto Simões - Foto: Ana Albuquerque | Ag. A TARDE

O desempenho no YouTube faz parte de um resultado ainda maior no ambiente digital. Ao somar os dados de todas as plataformas do grupo — incluindo os portais A TARDE e Massa! além das mídias sociais de ambos os veículos —, o alcance global ultrapassou a marca de 40 milhões de visualizações durante a cobertura combinada do primeiro e do segundo turno do pleito.

Estrutura integrada e cobertura em tempo real

Os números refletem uma operação multiplataforma e altamente integrada. A transmissão ao vivo contou com ancoragem em estúdio, análises políticas e reportagens em tempo real diretamente de Salvador, Brasília e de municípios estratégicos no interior baiano, como Feira de Santana, Camaçari, Juazeiro e Luís Eduardo Magalhães.

A performance histórica reafirma o peso do Grupo A TARDE no ecossistema audiovisual e prepara o terreno para a expansão da TV A TARDE, que contará com novos estúdios, grade de programação ampliada e distribuição nacional.

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