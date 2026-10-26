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SILÊNCIO DOS EUA

Donald Trump manda travar comunicado dos EUA sobre vitória de Lula

Decisão foi tomada após Flávio Bolsonaro dizer que não reconhecia resultado da eleição

Edvaldo Sales
Por
Houve orientação do governo Trump para adiar a publicação
Houve orientação do governo Trump para adiar a publicação - Foto: Ricardo Stuckert | PR
Eleições 2026

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, travou a publicação do comunicado parabenizando a população do Brasil pela eleição presidencial de domingo, 25.

A decisão foi tomada após o candidato derrotado, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), dizer que não reconhecia a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pedir a anulação do pleito.

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O rascunho do comunicado estava pronto no Departamento de Estado dos Estados Unidos, como é de praxe em relação a eleições ao redor do mundo.

No entanto, houve orientação para adiar a publicação e “avaliar” a situação após Flávio dizer que teria havido irregularidades por causa da decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de prorrogar o horário da votação.

A embaixada dos Estados Unidos no Brasil foi questionada, mas não deu previsão de publicação do comunicado, segundo a Folha de S. Paulo.

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O cenário foi diferente em 2022

Na eleição de 2022, durante o governo de Joe Biden, os EUA foram um dos primeiros países a cumprimentar o presidente Lula pela vitória no pleito, em meio a acusações de fraude feitas por Jair Bolsonaro (PL).

Líderes internacionais saúdam Lula pela vitória no Brasil

Na América Latina, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, exaltou a vitória do povo brasileiro. “Vida longa a democracia, o povo do Brasil venceu”, afirmou.

O mandatário do Equador, Daniel Noboa, do campo da direita, afirmou que o trabalho, em conjunto com os demais chefes de Estado da região, fará com que a América do Sul tenha diversos ganhos.

“Nossa região tem inimigos em comum, desafios divididos, mas muito a ganhar quando trabalhamos juntos”, disse Noboa.

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, também parabenizou Lula pela reeleição e destacou o processo democrático brasileiro. “Felicito o povo brasileiro por esta jornada democrática e especialmente ao presidente Lula por sua vitória. Seguiremos trabalhando juntos por nossos países”, publicou.

Rodrigo Paz, mandatário da Bolívia, ressaltou os laços históricos entre os dois países e a intenção de ampliar a cooperação bilateral. “Bolívia e Brasil somos países vizinhos e irmãos, unidos por uma história e desafios comuns. Seguiremos trabalhando juntos para fortalecer nossa relação e gerar mais oportunidades para nossas nações”, escreveu.

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, também se manifestou nas redes sociais, parabenizando Lula e a população brasileira pela jornada democrática.

O chefe do Poder Executivo chileno, José Antonio Kast, afirmou ter telefonado para Lula para parabenizá-lo pela vitória e destacou a intenção de fortalecer as relações bilaterais, com foco na integração econômica e no combate ao crime organizado.

Europa celebra vitória do progressismo

Na Europa, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez, afirmou que o que aconteceu no Brasil vai se repetir no seu país. "Uma grande vitória para Lula. A ressureição do progressismo global está apenas começando", disse.

Na França, o presidente Emmanuel Macron também celebrou a vitória de Lula, de quem é próximo: "França e Brasil têm muito a construir juntos", contou.

Já a presidente da Comissão Europeia, Úrsula von der Leyen, ressaltou o fato de a “democracia e multilateralismo terem vencido no Brasil”.

Do outro lado do Atlântico, no Canadá, o primeiro-ministro do país, Mark Carney, disse que a relação entre os dois países floresceu sob parceria. "Vamos aproveitar esta oportunidade para fazer isto ficar mais forte, juntos", pontuou.

Milei permanece em silêncio

Por sua vez, o presidente da Argentina, Javier Milei, se manteve em silêncio, assim como Trump.

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Donald Trump Flávio Bolsonaro Lula

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