CHEGANDO A HORA
A três semanas da eleição, veja a agenda dos candidatos na BA (14/9)
Entrevistas e caminhadas compõem os compromissos dos postulantes ao Palácio de Ondina
A apenas três semanas das eleições, os candidatos ao governo da Bahia intensificam as agendas de campanha de olho nos votos dos eleitores — especialmente os dos indecisos —, nesta segunda-feira, 14. Entre os compromissos dos postulantes estão entrevistas para emissoras de TV, além de caminhadas e encontros com o público evangélico.
Confira:
ACM Neto (União):
Manhã
- Caminhada em Guanambi, às 8h44
Tarde
- Visita à Maternidade e Hospital da Criança (MHC) Deputado Alan Sanches, em Salvador, às 14h
Noite
- Participa de entrevista em uma emissora de TV, às 18h45
- Participa de evento político de candidato a deputado federal, em Salvador
Jerônimo Rodrigues (PT):
Manhã
- Reunião com a coordenação de campanha e gravação de programa eleitoral, em Salvador
Tarde
- Entrevista para a TV Bahia, às 12h
- Caminhada em Itapuã e Nova Brasília, às 15h
- Encontro com evangélicos, às 17h, em Salvador
Leia Também:
Ronaldo Mansur (PSOL):
Manhã
- Reunião interna com dirigentes e equipe de campanha
Tarde
- Entrevista a podcast, às 16h
Ariel Capistrano (DC)
Manhã
- Reunião com a coordenação de campanha, às 8h
Tarde
- Entrevista na Rádio Excelsior, às 13h
- Visita a comunidade do Garcia, às 17h
Aroldo Félix (UP)
Manhã
- Sabatina na rádio Sociedade, às 7h30