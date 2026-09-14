A três semanas da eleição, veja a agenda dos candidatos na BA (14/9)

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A apenas três semanas das eleições, os candidatos ao governo da Bahia intensificam as agendas de campanha de olho nos votos dos eleitores — especialmente os dos indecisos —, nesta segunda-feira, 14. Entre os compromissos dos postulantes estão entrevistas para emissoras de TV, além de caminhadas e encontros com o público evangélico.

Confira:

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ACM Neto (União):

Manhã

Caminhada em Guanambi, às 8h44

Tarde

Visita à Maternidade e Hospital da Criança (MHC) Deputado Alan Sanches, em Salvador, às 14h

Noite

Participa de entrevista em uma emissora de TV, às 18h45

Participa de evento político de candidato a deputado federal, em Salvador

Jerônimo Rodrigues (PT):

Manhã

Reunião com a coordenação de campanha e gravação de programa eleitoral, em Salvador

Tarde

Entrevista para a TV Bahia, às 12h

Caminhada em Itapuã e Nova Brasília, às 15h

Encontro com evangélicos, às 17h, em Salvador

Ronaldo Mansur (PSOL):

Manhã

Reunião interna com dirigentes e equipe de campanha

Tarde

Entrevista a podcast, às 16h

Ariel Capistrano (DC)

Manhã

Reunião com a coordenação de campanha, às 8h

Tarde

Entrevista na Rádio Excelsior, às 13h

Visita a comunidade do Garcia, às 17h

Aroldo Félix (UP)

Manhã