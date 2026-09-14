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CHEGANDO A HORA

A três semanas da eleição, veja a agenda dos candidatos na BA (14/9)

Entrevistas e caminhadas compõem os compromissos dos postulantes ao Palácio de Ondina

Yuri Abreu
Por
Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia para esta segunda-feira (14/9)
Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia para esta segunda-feira (14/9) - Foto: Reprodução | Freepik
Eleições 2026

A apenas três semanas das eleições, os candidatos ao governo da Bahia intensificam as agendas de campanha de olho nos votos dos eleitores — especialmente os dos indecisos —, nesta segunda-feira, 14. Entre os compromissos dos postulantes estão entrevistas para emissoras de TV, além de caminhadas e encontros com o público evangélico.

Confira:

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ACM Neto (União):

Manhã

  • Caminhada em Guanambi, às 8h44

Tarde

  • Visita à Maternidade e Hospital da Criança (MHC) Deputado Alan Sanches, em Salvador, às 14h

Noite

  • Participa de entrevista em uma emissora de TV, às 18h45
  • Participa de evento político de candidato a deputado federal, em Salvador

Jerônimo Rodrigues (PT):

Manhã

  • Reunião com a coordenação de campanha e gravação de programa eleitoral, em Salvador

Tarde

  • Entrevista para a TV Bahia, às 12h
  • Caminhada em Itapuã e Nova Brasília, às 15h
  • Encontro com evangélicos, às 17h, em Salvador

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Ronaldo Mansur (PSOL):

Manhã

  • Reunião interna com dirigentes e equipe de campanha

Tarde

  • Entrevista a podcast, às 16h

Ariel Capistrano (DC)

Manhã

  • Reunião com a coordenação de campanha, às 8h

Tarde

  • Entrevista na Rádio Excelsior, às 13h
  • Visita a comunidade do Garcia, às 17h

Aroldo Félix (UP)

Manhã

  • Sabatina na rádio Sociedade, às 7h30
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Tags

ACM Neto eleições na Bahia Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues Ronaldo Mansur

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