Ancorado no bolsonarismo, Ciro afunda e Elmano é reeleito no 1º turno

Siga o A TARDE no Google

Elmano de Freitas (PT) foi reeleito governador do Ceará neste domingo, 4, nas Eleições 2026, com xx% dos votos. O petista garantiu mais quatro anos no Palácio da Abolição em uma disputa que teve como principal adversário o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), detentor de quase 53% dos votos.

A vitória mantém o PT no comando do governo cearense e dá continuidade ao projeto político iniciado por Elmano em 2023, quando assumiu o cargo após vencer a eleição estadual ainda no primeiro turno.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Disputa foi uma das mais acompanhadas do Nordeste

A eleição no Ceará foi tratada como uma das principais disputas estaduais do país. Antes da votação, pesquisas indicavam um cenário apertado entre Elmano e Ciro. Levantamento Datafolha divulgado na véspera da eleição mostrava empate técnico entre os dois candidatos nos votos válidos.

O Ceará tem cerca de 6,9 milhões de eleitores aptos a votar e reúne 184 municípios, o que coloca o estado entre os principais colégios eleitorais do Nordeste.

Além de Elmano e Ciro Gomes, também concorreram ao governo cearense Delegado Huggo (Missão), Vera Lúcia (Novo), Danilo Soares (Democrata), Ieri Braga (PCO), Zé Batista (PSTU) e Serley Leal (UP).

Ciro Gomes e Elmano de Freitas - Foto: Thiago Gadelha | SVM

Quem é Elmano de Freitas

Elmano de Freitas da Costa nasceu em Baturité, no Ceará, e é advogado formado pela Universidade Federal do Ceará. Antes de chegar ao governo estadual, construiu trajetória ligada à advocacia popular, aos movimentos sociais e à política institucional.

Segundo a Assembleia Legislativa do Ceará, ele atuou na Rede Nacional de Advogados Populares e prestou assessoria jurídica ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

Na vida pública, passou pela gestão municipal de Fortaleza, onde foi coordenador do Orçamento Participativo e secretário da Educação. Também presidiu o diretório municipal do PT na capital cearense.

Elmano foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2014 e renovou o mandato quatro anos depois. Em 2022, foi eleito governador do Ceará ao lado da vice Jade Romero.

Primeiro mandato focou em programas sociais e educação

Durante o primeiro mandato, iniciado em 2023, a gestão Elmano destacou como prioridades áreas como segurança alimentar, educação em tempo integral, saúde e habitação.

Um dos principais programas associados ao governo foi o Ceará Sem Fome, criado no início da gestão. Em balanços oficiais, o governo estadual apresentou a iniciativa como uma política de combate à fome e informou a entrega de cartões de alimentação a famílias em extrema pobreza nos 184 municípios cearenses.

Na educação, a gestão também passou a defender a ampliação das escolas estaduais em tempo integral. Em 2024, o governo afirmou que a prioridade era acelerar o processo para que toda a rede estadual funcionasse nesse modelo.

Ainda nos primeiros meses de governo, Elmano citou como entregas a realização de cirurgias eletivas e a entrega de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida.

Reeleição dá continuidade ao grupo governista

Com o resultado, Elmano conquista mais um mandato à frente do governo estadual e reforça a permanência do grupo político que governa o Ceará há anos.

A campanha pela reeleição foi marcada pela defesa da continuidade da gestão e pelo embate direto com Ciro Gomes, que voltou a disputar o governo estadual pelo PSDB. Agora, Elmano seguirá no comando do Ceará pelos próximos quatro anos.