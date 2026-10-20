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LÍDER DO "EXÉRCITO"

André Janones prevê alta de UTI nesta terça-feira e faz promessa

Deputado está internado com arritmia cardíaca em São Paulo desde domingo, 18

Yuri Abreu
Por
André Janones
André Janones - Foto: Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Eleições 2026

O deputado federal André Janones (Rede-MG) anunciou, na noite desta segunda-feira, 19, que deve receber alta hospitalar na tarde desta terça-feira (20). Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, desde domingo, 18, o parlamentar afirmou que pretende retomar a mobilização política nas redes sociais em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em publicação, Janones informou que pretende deixar a unidade de saúde às 13h13 e reassumir a coordenação do grupo digital conhecido como “Exército do Lula”, utilizado para mobilizar apoiadores do presidente durante o segundo turno da eleição presidencial.

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“Amanhã às 13:13 hs em ponto, estarei saindo pela porta da frente do hospital Vila Nova Star em São Paulo para comandar o maior exército democrático do mundo, durante a batalha final! A batalha que conduzirá a Luiz Inácio Lula da Silva à maior vitória de sua vida! Quem viver, verá!!”, escreveu o deputado.

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Janones também afirmou que pretende conversar pessoalmente com os integrantes do grupo após deixar o hospital.

“Na saída do hospital, vou aproveitar pra bater um papo pessoalmente com vocês e passar algumas orientações e direcionamentos sobre os próximos passos para a batalha final que se aproxima”, acrescentou.

Mobilização nas redes sociais

O deputado é o único administrador do canal “Exército do Lula”, que reúne cerca de 5,5 milhões de seguidores. A plataforma tem sido utilizada para mobilizar apoiadores da candidatura petista durante o segundo turno.

No grupo, Janones se apresenta como “General do Lula”. A última publicação mencionada na reportagem foi feita às 0h40 desta terça-feira, 20.

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Estado de saúde

Janones está internado desde a noite de domingo, 18, após apresentar um quadro de arritmia cardíaca. A internação ocorreu depois do debate presidencial promovido pela Band entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL), que o deputado acompanhou presencialmente.

Em boletim médico divulgado na segunda-feira, 19, o Hospital Vila Nova Star informou que o parlamentar apresentava evolução clínica favorável e tinha expectativa de alta nas 48 horas seguintes, desde que mantidas as condições de estabilidade.

Internação às pressas

O deputado federal André Janones (Rede-MG) deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul da capital paulista. O recolhimento médico ocorreu depois de o parlamentar registrar um episódio de arritmia cardíaca ao término da participação no debate promovido pela Band.

De acordo com o boletim médico divulgado pela instituição hospitalar, o estado de saúde do congressista é considerado clinicamente estável.

Ele permanece sob monitoramento cardíaco ininterrupto e passa por acompanhamento constante da equipe multidisciplinar.

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André Janones eleições no Brasil Lula

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