Apoio a Flávio Bolsonaro é "perda de tempo", afirma Renan Santos

O candidato à Presidência pelo Missão no primeiro turno, Renan Santos, afirmou que eleitores que o apoiaram e pretendem votar em Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno vão “pagar mico” e estarão “perdendo o seu tempo”.

O dirigente também declarou que não pretende apoiar nenhum dos candidatos e disse que pode votar nulo ou deixar de comparecer às urnas.

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As declarações ocorreram após o ex-coach Pablo Marçal, que tem assessorado a campanha de Flávio Bolsonaro, criticar Renan e classificar seus apoiadores como “esquisitos”. Em entrevista ao podcast IronTalks TV, na segunda-feira, 19, Marçal também comparou o perfil do presidente do Missão ao de Adolf Hitler.

Em resposta, Renan afirmou que os eleitores do Missão devem decidir livremente como votar, mas criticou a possibilidade de apoio ao candidato do PL.

“Então, se você é um eleitor meu, entenda. Eles [a campanha de Flávio] chamaram você de esquisitão. Você é um esquisitão e eu sou um nazista. Isso aqui eu já falei pra vocês: votem quem vocês quiserem. Façam o que vocês quiserem nessas eleições. Mas se você é eleitor meu e está disposto a pagar esse mico, achando que você tá salvando o Brasil, eu já falei, você tá perdendo o teu tempo”, afirmou.

Renan critica estratégia da campanha de Flávio

O presidente do Missão também avaliou que a campanha de Flávio Bolsonaro não estaria empenhada em conquistar os votos de seus apoiadores, por considerar que o senador está à frente na disputa.

“Eles acham que eles estão três, quatro pontos na frente. E que, depois, eles vão poder fazer o que eles já tentaram fazer no mandato do Jair [Bolsonaro], que é ir pra cima da gente, institucionalmente”, declarou Renan.

Sobre as críticas de Pablo Marçal, o dirigente afirmou: “O Marçal está falando basicamente o que aquela turma acha ali”.

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro - Foto: Vittor Sales | Divulgação Assessoria do candidato

Renan também indicou que ainda não decidiu se votará nulo ou se deixará de comparecer às urnas no segundo turno.

“Vocês viram que eu não vou votar. Vou votar nulo. Ou nem vou votar. Faz muito tempo que eu não vejo o meu sobrinho. Quero ver o meu sobrinho. Meu irmão tá até me cobrando”, disse, em tom de ironia.

Marçal compara Renan a Hitler

No podcast, Marçal criticou a decisão de Renan Santos de não apoiar Flávio Bolsonaro no segundo turno e fez ataques ao perfil político do dirigente.

“O Renan criou uma seita na cabeça dos moleques esquisitos. A meninada esquisita decidiu, é Renan ou não é nada. Mano, o cara tem um perfil do Hitler absurdo”, afirmou Marçal.

Pablo Marçal - Foto: Divulgação

O ex-coach também acusou Renan de defender práticas que, segundo ele, não seriam compatíveis com a direita política.

A troca de declarações ocorre em meio à disputa pelo apoio de eleitores que votaram em candidatos derrotados no primeiro turno da eleição presidencial.