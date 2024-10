Até que horas pode votar nas eleições 2024? Veja horários

Veja horários de votação na Bahia - Foto: Reprodução | Abradep

Os colégios eleitorais amanheceram com alto fluxo de pessoas para a votação. No entanto, nem todos conseguem chegar cedo. Entre vários casos, estão também os das pessoas que trabalham no dia das eleições, mas querem votar.

Por isso, o Portal A TARDE reservou as principais dúvidas sobre o horário de votação no dia das Eleições Municipais de 2024. Nas cidades da Bahia, os portões abriram às 8 horas da manhã. A votação se encerra às 17 horas, seguindo o horário de Brasília, conforme determinam os artigos 143 e 144 do Código Eleitoral.

Contudo, quem já estiver no colégio eleitoral, pode votar a partir das 17 horas. Caso haja eleitores na fila, os mesários procederão à identificação e entregarão senhas, começando pelo último da fila, para garantir que todos possam votar, de acordo com o artigo 153 do Código Eleitoral. A votação continuará na ordem decrescente das senhas até o último eleito votar.

Depois do encerramento da votação, os boletins da urna começarão a ser emitidos e divulgados os resultados da votação.

Justificativa

Durante o período das 8h às 17h, os eleitores que estiverem fora do seu domicílio eleitoral poderão justificar a ausência em qualquer seção eleitoral. Vale destacar que a justificativa eleitoral também poderá ser feita através do aplicativo e-título.

