SUPERCHAPA BAIANA
Bahia elege chapa “puro-sangue” do PT pela 1ª vez na história
Jerônimo, Rui e Wagner foram a primeira chapa inteiramente petista a vencer eleição na Bahia
A “superchapa”do Partido dos Trabalhadores (PT) lançada para a disputa na Bahia alcançou uma marca histórica neste ano. A composição formada por Jerônimo Rodrigues, Jaques Wagner e Rui Costa quebrou um tabu eleitoral e se tornou a primeira chapa majoritária “puro-sangue” da legenda a vencer as eleições no estado.
Jerônimo venceu o embate contra ACM Neto (União Brasil) após registrar 55,8% dos votos válidos no domingo, 4. No Senado, Rui Costa e Jaques Wagner foram eleitos com 30,07% e 27,65%, respectivamente.
Conforme levantamento realizado pelo portal A TARDE, o PT lançou a composição em duas oportunidades: em 1982, com Edval Passos como candidato ao governo do Estado e Sérgio Guimarães ao Senado; e 1990, quando o grupo petista lançou Sérgio Gabrielli para o Executivo e Jonas Paulo para a disputa pela Casa Alta do Congresso Nacional.
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Apesar da quebra de tabu em relação à vitória da chapa petista, a tendência de eleição conjunta das chapas para o Senado e ao governo do Estado foi mantida.
Desde o início das eleições diretas para o governo estadual, em 1947, o eleitorado baiano elegeu 23 senadores, mas apenas dois deles venceram em uma composição diferente da chapa do governador eleito.
A última e única vez em que houve divergência na composição da chapa majoritária ocorreu em 1962 quando Antônio Lomanto Júnior foi eleito governador após enfrentar Waldir Pires.
Na disputa pelo Senado, porém, os dois candidatos apoiados por Waldir — Josaphat Marinho e Antônio Balbino — foram eleitos, superando os nomes ligados a Lomanto, Dantas Júnior e Lima Teixeira.
Quase quebras
Em 2018, quando Rui Costa buscava a reeleição, sua chapa era composta por Jaques Wagner (PT) e Angelo Coronel (PSD) para o Senado. O pessedista apareceu atrás nas pesquisas do então candidato Irmão Lázaro (PSC). Contudo, Coronel se elegeu com 32,97% dos votos válidos, enquanto o postulante do PSC alcançou 15,37%.
Outro caso em que o tabu ficou em risco foi em 2022. Era prevista uma eleição tranquila para Otto Alencar para o Senado, mas o cenário era indefinido para seu aliado Jerônimo Rodrigues (PT) para a disputa contra ACM Neto (União) pelo Governo do Estado. Todavia, apesar do embate difícil, o petista acabou eleito no segundo turno e junto de seu aliado para o Senado.
Confira o histórico de senadores e governador eleitos:
1947
- Governador - Otávio Mangabeira (UDN, PSD, PRP)
- Senador - Pereira Moacir (PSD)
1950
- Governador - Régis Pacheco (PSD, PTB, PRP, PL)
- Senador - Landulfo Alves (PTB)
1954
- Governador - Antônio Balbino (PTB, UDN, PST)
- Senador - Juracy Magalhães (UDN)
- Senador - Lima Teixeira (PTB)
1958
- Governador - Juracy Magalhães (PL, UDN, PDC, PSB, PSP)
- Senador - Otávio Mangabeira (UDN)
1962 - Voto descasado
- Governador - Antônio Lomanto Júnior (PL, PR, UDN, PTB)
- Senador - Josaphat Marinho (PST)
- Senador - Antônio Balbino (PSD)
1982
- Governador - João Durval (PDS)
- Senador - Luiz Viana Filho (PDS)
1986
- Governador - Waldir Pires (PMDB)
- Senador - Ruy Bacelar (PMDB)
- Senador - Jutahy Magalhães (PMDB)
1990
- Governador - ACM (PFL)
- Senador - Josaphat Marinho (PFL)
1994
- Governador - Paulo Souto (PFL)
- Senador - ACM (PFL)
- Senador - Waldeck Ornelas (PFL)
1998
- Governador - César Borges (PFL)
- Senador - Paulo Souto (PFL)
2002
- Governador - Paulo Souto (PFL)
- Senador - ACM (PFL)
- Senador - César Borges (PFL)
2006
- Governador - Jaques Wagner (PT, PMDB, PSB, PTB, PPS, PCdoB, PRB, PV, PMN)
- Senador - João Durval (PDT) - Apoiado por Wagner
2010
- Governador - Jaques Wagner (PT, PP, PSB, PDT, PCdoB, PRB, PHS e PSL)
- Senador - Walter Pinheiro (PT)
- Senador - Lídice da Mata (PSB)
2014
- Governador - Rui Costa (PT, PP, PSD, PR, PDT, PTB, PCdoB, PMN)
- Senador - Otto Alencar (PSD)
2018
- Governador - Rui Costa (PT, PP, PSD, PDT, PSB, PCdoB, PR, PRP, PMB, Podemos, Avante, PMN, PROS, PTC)
- Senador - Jaques Wagner (PT)
- Senador - Angelo Coronel (PSD)
2022
- Governador - Jerônimo Rodrigues (PT, PCdoB, PV, MDB, PSD, PSB, Avante)
- Senador - Otto Alencar (PSD)
2026
- Governador - Jerônimo Rodrigues (PT, PCdoB, PV, MDB, PSD, PSB, Avante e PDT)
- Senador - Rui Costa (PT)
- Senador - Jaques Wagner (PT)
Obs: Em negrito, o partido em que o governador eleito estava filiado