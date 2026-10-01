CULTURA E POLÍTICA
Em quem votam os famosos baianos? Veja as declarações de 2026
Confira os apoios declarados por famosos baianos
As eleições 2026 também movimentam o universo das celebridades. Na Bahia, artistas como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Daniela Mercury, Gilberto Gil e Léo Santana estão entre os nomes associados a manifestações públicas de apoio político durante a campanha.
As demonstrações ocorreram em apresentações musicais, nas redes sociais e em atos ligados às eleições. Enquanto parte dos artistas declarou preferência pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), outros se posicionaram em disputas estaduais.
Entre os casos está o de Léo Santana, que demonstrou apoio a ACM Neto (União Brasil), candidato ao Governo da Bahia. Há ainda personalidades que decidiram participar diretamente das eleições, como Léo Kret do Brasil, candidata a deputada federal.
Quais artistas baianos apoiam Lula?
O presidente Lula recebeu manifestações públicas de apoio de representantes do setor cultural ao longo de setembro. Entre os nomes baianos que manifestaram abertamente o seu voto estão Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Daniela Mercury.
Caetano, natural de Santo Amaro, declarou voto no presidente durante um show realizado em 13 de setembro, em Taguatinga, no Distrito Federal. Na ocasião, o cantor fez o gesto de L com os dedos e disse "bora, Lula" ao público.
Leia Também:
Um dia antes, em 12 de setembro, sua irmã, Maria Bethânia havia anunciado seu apoio durante uma apresentação no Coala Festival, no Memorial da América Latina, em São Paulo. A cantora também fez o gesto associado à campanha presidencial.
Gilberto Gil e Daniela Mercury também divulgaram apoio ao petista, seja por meio de manifestações públicas ou de publicações nas redes sociais.
Outros baianos que se posicionaram a favor de Lula são:
- Antonio Pitanga: ator e diretor
- Margareth Menezes: cantora e atual ministra da Cultura
- Russo Passapusso: vocalista do BaianaSystem
- Simone: cantora
- Daniel Ferreira: ator e humorista
- Baco Exu do Blues: cantor
- Matheus Buente: ator e humorista
Léo Santana declara apoio a ACM Neto
Na disputa pelo Governo da Bahia, Léo Santana manifestou apoio a ACM Neto (União Brasil). O cantor exibiu uma bandeira com o número 44, utilizado pelo candidato, durante uma festa de aniversário realizada em Salvador, em 19 de setembro.
O posicionamento já havia ocorrido nas eleições de 2022, quando Léo Santana também declarou apoio a ACM Neto durante a disputa pelo governo estadual.
Léo Kret disputa vaga na Câmara dos Deputados
Além dos artistas que manifestaram preferências políticas, há personalidades baianas que participam diretamente das eleições de 2026.
É o caso de Léo Kret do Brasil, ex-vereadora de Salvador que concorre a uma vaga de deputada federal pela Bahia, pelo União Brasil.
A candidata, nascida em Salvador, tem 42 anos e disputa a eleição com o número 4424, sendo do grupo do candidato ACM Neto.