Em quem votam os famosos baianos? Veja as declarações de 2026

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As eleições 2026 também movimentam o universo das celebridades. Na Bahia, artistas como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Daniela Mercury, Gilberto Gil e Léo Santana estão entre os nomes associados a manifestações públicas de apoio político durante a campanha.

As demonstrações ocorreram em apresentações musicais, nas redes sociais e em atos ligados às eleições. Enquanto parte dos artistas declarou preferência pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), outros se posicionaram em disputas estaduais.

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Entre os casos está o de Léo Santana, que demonstrou apoio a ACM Neto (União Brasil), candidato ao Governo da Bahia. Há ainda personalidades que decidiram participar diretamente das eleições, como Léo Kret do Brasil, candidata a deputada federal.

Quais artistas baianos apoiam Lula?

O presidente Lula recebeu manifestações públicas de apoio de representantes do setor cultural ao longo de setembro. Entre os nomes baianos que manifestaram abertamente o seu voto estão Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Daniela Mercury.

Caetano, natural de Santo Amaro, declarou voto no presidente durante um show realizado em 13 de setembro, em Taguatinga, no Distrito Federal. Na ocasião, o cantor fez o gesto de L com os dedos e disse "bora, Lula" ao público.

Um dia antes, em 12 de setembro, sua irmã, Maria Bethânia havia anunciado seu apoio durante uma apresentação no Coala Festival, no Memorial da América Latina, em São Paulo. A cantora também fez o gesto associado à campanha presidencial.

Gilberto Gil e Daniela Mercury também divulgaram apoio ao petista, seja por meio de manifestações públicas ou de publicações nas redes sociais.

Outros baianos que se posicionaram a favor de Lula são:

Antonio Pitanga: ator e diretor

ator e diretor Margareth Menezes: cantora e atual ministra da Cultura

cantora e atual ministra da Cultura Russo Passapusso: vocalista do BaianaSystem

vocalista do BaianaSystem Simone: cantora

cantora Daniel Ferreira: ator e humorista

ator e humorista Baco Exu do Blues: cantor

cantor Matheus Buente: ator e humorista

Léo Santana declara apoio a ACM Neto

Na disputa pelo Governo da Bahia, Léo Santana manifestou apoio a ACM Neto (União Brasil). O cantor exibiu uma bandeira com o número 44, utilizado pelo candidato, durante uma festa de aniversário realizada em Salvador, em 19 de setembro.

O posicionamento já havia ocorrido nas eleições de 2022, quando Léo Santana também declarou apoio a ACM Neto durante a disputa pelo governo estadual.

Léo Kret disputa vaga na Câmara dos Deputados

Além dos artistas que manifestaram preferências políticas, há personalidades baianas que participam diretamente das eleições de 2026.

É o caso de Léo Kret do Brasil, ex-vereadora de Salvador que concorre a uma vaga de deputada federal pela Bahia, pelo União Brasil.

A candidata, nascida em Salvador, tem 42 anos e disputa a eleição com o número 4424, sendo do grupo do candidato ACM Neto.