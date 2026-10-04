Bruno Reis aposta em eleições decisiva no 1º turno

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O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), disse neste domingo, 4, que as eleições de 2026 para o governo da Bahia devem ser decisivas no primeiro turno.

“As eleições já se decidem hoje e vão mudar a Bahia. Vai ser em um turno só, eu sempre disse isso”, disse o prefeito que acompanha as eleições na Faculdade de Administração da Universidade Federal da BAhia (UFBA), em Salvador.

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O político baiano ainda destacou o cenário político na Bahia e mencionou o movimento de polarização apontado nas últimas pesquisas eleitorais.

“As últimas pesquisas apontaram uma polarização clara e o sentimento de mudança é muito maior”, continuou ele.