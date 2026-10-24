Caetano comanda carreata em apoio a Lula no último dia de campanha

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), participou de uma carreata em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último dia de campanha eleitoral no município. A mobilização teve início no Jardim Limoeiro e percorreu diferentes bairros da cidade, reunindo apoiadores e moradores ao longo do trajeto.



Durante o percurso, moradores manifestaram apoio ao presidente nas portas e janelas de suas residências e em frente a estabelecimentos comerciais. A movimentação foi marcada pela participação popular e pelo clima de expectativa em torno da disputa eleitoral.

Caetano convoca população a votar pela democracia

Durante a mobilização, Luiz Caetano ressaltou a importância de defender a democracia e manifestou apoio à continuidade do projeto político liderado por Lula. O prefeito também convocou os eleitores a comparecerem às urnas.

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Lula é um de nós na Presidência, é o trabalhador na Presidência, e por isso não podemos soltar a mão dele. Amanhã, vá cedo para a urna, coloque sua estrela no peito, coloque sua camisa vermelha e vá votar pela democracia, pelo povo, pelo futuro das crianças Luiz Caetano - prefeito de Camaçari

Prefeito destaca investimentos federais em Camaçari

Caetano também relacionou o apoio ao presidente às ações do Governo Federal no município. Ao citar iniciativas nas áreas de saúde, habitação e educação, o prefeito defendeu a continuidade da parceria entre a gestão municipal e o governo Lula.



“A nossa cidade já mostrou que está com Lula no primeiro turno, e amanhã vamos mostrar de novo. Lula tem feito muito pela nossa cidade. Onde a gente passa, tem as mãos dele no nosso município: é na Policlínica, é no Minha Casa, Minha Vida, é no Pé-de-Meia e muito mais”, destacou.