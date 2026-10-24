Eleitores deverão deixar seções logo após o voto

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Eleitores de todo o Brasil deverão ficar atentos ao tempo de permanência nas seções eleitorais durante a votação no segundo turno das Eleições Gerais 2026, que acontece neste domingo, 25.

De acordo com a resolução TSE nº 23.751/2026, o tempo de permanência nas seções eleitorais deve ser apenas o necessário para o cumprimento do exercício do voto. A medida visa evitar aglomerações desnecessárias nas seções eleitorais, diminuindo a quantidade de filas.

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A medida ainda destaca que “somente poderão permanecer no recinto da Mesa Receptora as mesárias, os mesários, as candidatas, os candidatos, 1 (uma/um) fiscal e 1 (uma/um) delegada(o) de cada partido político, federação ou coligação”.

Filas marcaram as eleições do 1º turno

O primeiro turno das eleições foi marcado por uma série de filas em colégios eleitorais. Em Salvador, na Bahia, eleitores chegaram a esperar quase 5 horas para poder escolher os candidatos ao Senado, Câmara dos Deputados, Governo e Presidência.

A zona 007, seção 374, localizada no bairro de Vila Laura, em Salvador, foi uma das que registraram demoras para a votação na seção eleitoral, causando mal-estar em razão das altas temperaturas e da ausência de ventilação adequada nas dependências do prédio.

Horários de votação

O 2º turno das Eleições Gerais 2026 ocorre em todo o país neste domingo, 25, das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília, conforme determinam os artigos 143 e 144 do Código Eleitoral.