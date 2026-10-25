Cavalaria da PM chega à Avenida Paulista durante apuração da eleição

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A Avenida Paulista, uma das principais vias de São Paulo, teve os dois sentidos bloqueados na noite deste domingo (25), após apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocuparem a região para acompanhar a apuração dos votos do segundo turno das eleições presidenciais.

A concentração começou nas proximidades do Museu de Arte de São Paulo (Masp). Posteriormente, os manifestantes avançaram cerca de uma quadra e se reuniram perto da sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), onde passaram a acompanhar a divulgação dos resultados.

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Polícia mobiliza tropa de choque e cavalaria

A movimentação levou ao reforço do policiamento na região. Por volta das 19h40, dezenas de policiais militares estavam posicionados nas proximidades da manifestação, formando um cordão de segurança.

Segundo o Metrópoles, a Polícia Militar também mobilizou equipes da tropa de choque e da cavalaria para acompanhar o ato.

Durante a concentração, um grupo contrário aos apoiadores de Lula apareceu no local, provocando um princípio de confusão. Apesar do episódio, não houve relato de confrontos de maiores proporções, e a manifestação seguia sem transtornos mais graves.

Manifestantes acompanham apuração

Mesmo com a interdição da avenida, o público permaneceu reunido para acompanhar a contagem dos votos. Vendedores ambulantes aproveitaram a movimentação para comercializar produtos entre os participantes.

Uma garoa leve também marcou a noite na região, enquanto os manifestantes aguardavam o avanço da apuração eleitoral.