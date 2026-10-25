ELEIÇÕES
Cavalaria da PM chega à Avenida Paulista durante apuração da eleição
Polícia mobiliza tropa de choque e cavalaria
A Avenida Paulista, uma das principais vias de São Paulo, teve os dois sentidos bloqueados na noite deste domingo (25), após apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocuparem a região para acompanhar a apuração dos votos do segundo turno das eleições presidenciais.
A concentração começou nas proximidades do Museu de Arte de São Paulo (Masp). Posteriormente, os manifestantes avançaram cerca de uma quadra e se reuniram perto da sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), onde passaram a acompanhar a divulgação dos resultados.
Polícia mobiliza tropa de choque e cavalaria
A movimentação levou ao reforço do policiamento na região. Por volta das 19h40, dezenas de policiais militares estavam posicionados nas proximidades da manifestação, formando um cordão de segurança.
Segundo o Metrópoles, a Polícia Militar também mobilizou equipes da tropa de choque e da cavalaria para acompanhar o ato.
Durante a concentração, um grupo contrário aos apoiadores de Lula apareceu no local, provocando um princípio de confusão. Apesar do episódio, não houve relato de confrontos de maiores proporções, e a manifestação seguia sem transtornos mais graves.
Manifestantes acompanham apuração
Mesmo com a interdição da avenida, o público permaneceu reunido para acompanhar a contagem dos votos. Vendedores ambulantes aproveitaram a movimentação para comercializar produtos entre os participantes.
Uma garoa leve também marcou a noite na região, enquanto os manifestantes aguardavam o avanço da apuração eleitoral.