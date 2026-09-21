Cinco nomes esquentam a disputa pela Alba no oeste baiano

A menos de duas semanas para a eleição à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a disputa se intensifica nas diversas regiões do estado. No oeste, isso fica ainda mais evidente, com pelo menos cinco nomes se destacando, de olho na atenção do eleitor.

No âmbito da esquerda e centro-esquerda, quatro postulantes ao legislativo estadual têm disputado os votos de maneira mais intensa. Para pelo menos dois, há uma certa vantagem: o fato de já terem passado pelo governo do Estado ou serem detentores de mandato na própria Alba.

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Presença nos Poderes Executivo e Legislativo podem ser trunfo

São os casos de Antônio Henrique Júnior (PV) e Jusmari Oliveira (PSD). O "verde" vai em busca do seu quarto mandato na Alba — nos três primeiros, ele foi eleito pelo PP. A mudança de legenda representa a manutenção de Henrique Júnior dentro da base governista.

Antônio Henrique Júnior (PV) vai tentar seu quarto mandato na Alba - Foto: Divulgação/Alba

No entanto, de acordo com fontes ouvidas pelo portal A TARDE, apesar de estar em campanha firme, vem caindo de votação desde a primeira eleição dele, em 2014:

2014: 70.819 votos.

70.819 votos. 2018: 66.754 votos.

66.754 votos. 2022: 44.882 votos.

Jusmari Oliveira, por sua vez, chegou a ser eleita em 2018 para a Alba, quando recebeu 66.318 votos. No entanto, quatro anos depois, foram 44.640 votos, ficando na primeira suplência.

Com a ida de Eures Ribeiro (PSD) para a prefeitura de Bom Jesus da Lapa, em 2024, ela acabou ascendendo à Alba, mas logo assumiu uma vaga no governo da Bahia, na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Jusmari Oliveira (PSD), candidata a deputada estadual - Foto: Divulgação/Alba

No caso dela, um interlocutor ouvido pelo portal A TARDE apontou que o fato de ela estar no PSD pode ser um complicador, pois a legenda conta com nomes fortes para a disputa à Alba e pode novamente ficar de fora.

Ex-prefeita e vereador azarões

Ainda no oeste, outros dois nomes apontam como azarões nessa disputa pelas vagas de representante da região na Casa Legislativa baiana. Um deles é a ex-prefeita de Wanderley, Fernanda Sá Teles.

Atualmente no Avante, Fernanda, apesar de ter tido votações expressivas no município em 2016 e 2020, tem como principal desafio, além do fato de ser novata em disputa no legislativo estadual, o de estar com uma divisão grande de área para tentar buscar os votos que a elegeriam à Alba.

Candidata a deputada estadual, Fernanda Sá Teles (Avante) - Foto: Reprodução/Instagram @fernanda_sateles

O quarto e último nome é o do vereador de Barreiras, João Felipe (PCdoB). No caso dele, além da queda nas votações nas eleições de 2016 (1.445 votos), 2020 (1.296 votos) e 2024 (1.308 votos), quando ainda conseguiu a vaga na Câmara de Vereadores, ele terá como desafio estender sua aprovação para além das fronteiras do município.

Candidato a deputada estadual, João Felipe (PCdoB) - Foto: Reprodução/Instagram @vereador João Felipe

Cinthya Marabá desponta no campo da direita

No âmbito da direita, no que se indica, o nome de Cinthya Marabá (PL) deve herdar os votos do espectro político na região. Aproveitando a boa aprovação do marido, Júnior Marabá (PP), à frente da Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, assim como o respeito adquirido pelo pepista nas cidades da região por onde passa.

Candidata a deputada estadual Cinthya Marabá (PL) - Foto: Reprodução/Instagram @cinthyamaraba

"A tendência natural da votação aqui do Oeste, em função do próprio agro, é para ela", afirmou o interlocutor. "Ela vem com uma alavancagem, com uma força muito grande da aprovação do governo de Júnior Marabá", completou.