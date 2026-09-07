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ELEIÇÕES 2026

Cinthya Marabá exalta olhar feminino na política em agenda na Chapada

"Temos um olhar diferente e necessário para a sociedade", afirmou candidata à Alba

Redação
Por Redação
Cinthya Marabá cumpriu agenda na Chapada Diamantina, neste domingo, 6
Cinthya Marabá cumpriu agenda na Chapada Diamantina, neste domingo, 6 - Foto: Divulgação/Assessoria Cinthya Marabá
Eleições 2026

A primeira-dama de Luis Eduardo Magalhães (oeste da Bahia) e candidata a deputada estadual, Cinthya Marabá (PL), defendeu uma maior presença feminina na política, afirmando que o gênero, além de diferenciado, tem um olhar necessário para a sociedade.

A declaração foi feita durante agenda, neste domingo, 6, no distrito de Lagoa do Dionísio, no município de Ibitiara, na Chapada Diamantina. Ela esteve acompanhada do marido, o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), e do deputado federal e candidato à reeleição, Leur Lomanto Jr (União).

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Cinthya relembra início de trajetória na política

A comitiva visitou feirantes e comerciantes da região. Na oportunidade, Cinthya relembrou o início de sua trajetória na política e afirmou estar pronta para representar o Oeste do estado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Precisamos da presença feminina na política, como forma de representação das mulheres e das famílias. Temos um olhar diferente e necessário para a sociedade Cinthya Marabá

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Compromisso com a população

Junior Marabá, na ocasião, destacou a importância de honrar o compromisso com a população através da política, lembrando que Luís Eduardo Magalhães foi reconhecida com a melhor qualidade de vida da Bahia em uma pesquisa recente.

“O papel do político é ajudar a superar as dificuldades enfrentadas pela população. Se ele não for capaz disso, ele não merece um mandato”, disse o prefeito.

Kit da educação e igualdade no ambiente escolar

O prefeito citou o kit da educação oferecido aos alunos da rede municipal de ensino de Luís Eduardo Magalhães e falou sobre a igualdade dentro do ambiente escolar, onde as diferenças sociais não têm espaço.

“Entregamos de forma igual os uniformes, materiais escolares e alimentação, para que todos se sintam iguais dentro do ambiente de ensino e aprendizado”.

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Alba Cinthya Marabá eleições na Bahia luis eduardo magalhães

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