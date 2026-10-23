Cirurgias do SUS são suspensas no domingo de eleição após denúncia

O mutirão de cirurgias eletivas que estava marcado para acontecer no Hospital Metropolitano, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), neste domingo, 25 - mesmo dia do segundo turno das Eleições 2026 -, foi suspenso.

A decisão, segundo a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), foi tomada "em razão de uma readequação da programação assistencial da unidade".

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No entanto, o cancelamento se dá um dia após a patroa de uma paciente da unidade procurar o A TARDE para denunciar a situação que, para ela, era absurda, dando o momento. A senhora vai fazer cirurgia de laqueadura.

"Achei muito estranho essa data específica, sabendo que são eleitores do Lula, pode ser que os médicos que iriam fazer a cirurgia tenham utilizado essa estratégia para tirar essas mulheres que fazem parte do mutirão de não votarem”, denunciou a corretora de imóveis, de 40 anos.

A paciente também conversou com a reportagem e reafirmou as desconfianças. "O mutirão tem mais de 100 cirurgias. A gente vai cedo, eles dão 200 fichas, por por dia. Eu acho que isso é coisa de política para prejudicar o nosso candidato Lula. Eles queriam fazer isso com várias pessoas, que não são poucas, para fazer a cirurgia no dia da eleição", explicou a mulher.

A princípio, o procedimento estava previsto para acontecer no dia 11 de outubro, mas, antes da data, a senhora recebeu uma mensagem via WhatsApp informando sobre alteração do dia.

"Gostaríamos de informar que, por uma questão de ajuste na agenda médica, houve alteração na programação das cirurgias que estavam previstas para o dia 11/10, com previsão de remanejamento para o dia 25/10", diz a mensagem enviada pelo hospital que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e é administrado pela Santa Casa Ruy Barbosa.

Remarcação

Na terça-feira, 20, a paciente, que pediu anonimato, recebeu a seguinte mensagem: "informamos que o seu internamento está agendado para: SÁBADO, dia 24/10/2026, às 17h. A cirurgia está programada para o dia 25/10/2026".

"Acreditamos que o objetivo, por se tratar de um mutirão do SUS, seja impedir que as pessoas que votam em Lula não votem nele. Vi um caso parecido no primeiro turno, que os médicos estavam evitando dar alta aos pacientes”, relembrou a denunciante.

Segundo ela, somente no procedimento pelo qual será submetida, há mais de 40 pacientes. Além disso, a unidade receberia pessoas para a realização de outros procedimentos, como suspensão da bexiga, histerectomia e vasectomia.

"Eu fiquei indignada, porque a gente faz programações. Eu estava sentindo que não ia poder votar no meu presidente, mas, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Vou estar lá para votar no meu presidente, que vai ganhar em nome de Jesus. Mas, achei isso uma falta de respeito", finaliza a mulher.

Ainda em nota enviada ao A TARDE, a unidade hospitalar reforçou que respeita o direito de todos os cidadãos de exercer livremente o voto.

"O Hospital Metropolitano reafirma seu compromisso com a qualidade da assistência prestada aos usuários do SUS e com o respeito ao direito de todos os cidadãos ao exercício do voto", diz um trecho do documento.

Nota na íntegra da SESAB

"O Hospital Metropolitano, unidade do Governo da Bahia, 100% SUS e administrada pela Santa Casa Ruy Barbosa, esclarece que o mutirão de cirurgias eletivas previsto para o dia 25 de outubro foi cancelado em razão de uma readequação da programação assistencial da unidade.

Dessa forma, nenhum paciente será internado ou submetido a procedimento cirúrgico no âmbito do referido mutirão nessa data. Todos os pacientes envolvidos estão sendo comunicados individualmente, por meio de contato telefônico e mensagens via WhatsApp. Assim que uma nova data for definida, os pacientes serão informados com antecedência.

O Hospital Metropolitano reafirma seu compromisso com a qualidade da assistência prestada aos usuários do SUS e com o respeito ao direito de todos os cidadãos ao exercício do voto".