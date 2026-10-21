Com 769 mil assinaturas, abaixo-assinado cobra checagem de fatos em debate

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Um abaixo-assinado que cobra a implementação de um sistema de checagem de fatos em tempo real no último debate presidencial do segundo turno já reúne 769.419 assinaturas, conforme consulta do portal A TARDE às 9h30 desta quarta-feira, 21.

A petição foi criada na segunda-feira, 19, e pede que a Rede Globo adote o mecanismo no confronto entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), marcado para a próxima sexta-feira, 23.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A mobilização começou após o primeiro debate entre os presidenciáveis, transmitido pela Rede Bandeirantes no último domingo, 18.

Os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) - Foto: Nelson Almeida/AFP

Insatisfeitos com a dinâmica do confronto, espectadores passaram a publicar reclamações nas redes sociais e a cobrar o chamado fact-checking ou checagem de fatos.

As manifestações deram origem ao abaixo-assinado, que vem sendo divulgado nas plataformas digitais.

Entenda o abaixo-assinado

Os organizadores pedem que a Globo identifique, durante o debate, eventuais informações incorretas ou distorções apresentadas pelos candidatos.

Segundo a petição, a medida permitiria que o público verificasse as declarações em tempo real e tivesse mais elementos para avaliar os argumentos de Lula e Flávio.

“A checagem dos fatos garantiria que, ao assistir a um debate, o público possa perceber imediatamente se um candidato está deturpando dados ou apresentando informações incorretas”, diz um trecho do documento.

Como exemplo de um modelo já implementado, o autor da petição, Rafael Brito, cita os Estados Unidos e afirma que o recurso foi utilizado durante o debate presidencial de 2016 entre o republicano Donald Trump e a democrata Hillary Clinton.