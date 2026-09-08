Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia nesta terça-feira

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Os candidatos ao governo da Bahia dão continuidade, nesta terça-feira, 8, às respectivas agendas de campanha na disputa pela vaga ao Palácio de Ondina, nas eleições de outubro. Entre os compromissos estão entrevistas a emissoras de TV e reuniões com a coordenação de campanha.

Confira:

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ACM Neto (União)

Manhã

Participa de gravação para uma emissora de TV.

Tarde

Reunião com lideranças políticas de diferentes regiões da Bahia.

Noite

Participa de caminhada em Jussara

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

Entrevista para a TV Bahia

Tarde

Reuniões com a coordenação de campanha e gravações de programas eleitorais, em Salvador

Noite

Entrevista para a Band Bahia

Ronaldo Mansur (PSOL)

Manhã

8h - Entrevista à Rádio Metrópole FM

Tarde

14h - Reunião com candidatos a deputado federal e estadual

Ariel Capistrano (DC)

Manhã

9h - Reunião com candidatos a deputados do partido

Tarde

14h - Agenda em Feira de Santana

Aroldo Félix (UP)

Tarde

13h - Reunião com equipe de campanha

Maria Bona (PCO)

Manhã

10h - Participa de plenária virtual com os candidatos do PCO no Nordeste

Tarde

16h - Realiza panfletagem com a "Gazeta Causa Operária"