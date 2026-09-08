ELEIÇÕES 2026
Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia nesta terça-feira
Entre os compromissos estão entrevistas e reuniões com a coordenação de campanha
Os candidatos ao governo da Bahia dão continuidade, nesta terça-feira, 8, às respectivas agendas de campanha na disputa pela vaga ao Palácio de Ondina, nas eleições de outubro. Entre os compromissos estão entrevistas a emissoras de TV e reuniões com a coordenação de campanha.
Confira:
ACM Neto (União)
Manhã
Participa de gravação para uma emissora de TV.
Tarde
Reunião com lideranças políticas de diferentes regiões da Bahia.
Noite
Participa de caminhada em Jussara
Jerônimo Rodrigues (PT)
Manhã
Entrevista para a TV Bahia
Tarde
Reuniões com a coordenação de campanha e gravações de programas eleitorais, em Salvador
Noite
Entrevista para a Band Bahia
Ronaldo Mansur (PSOL)
Manhã
8h - Entrevista à Rádio Metrópole FM
Tarde
14h - Reunião com candidatos a deputado federal e estadual
Ariel Capistrano (DC)
Manhã
9h - Reunião com candidatos a deputados do partido
Tarde
14h - Agenda em Feira de Santana
Aroldo Félix (UP)
Tarde
13h - Reunião com equipe de campanha
Maria Bona (PCO)
Manhã
10h - Participa de plenária virtual com os candidatos do PCO no Nordeste
Tarde
16h - Realiza panfletagem com a "Gazeta Causa Operária"