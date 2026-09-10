Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES 2026

Crise STF: PT reúne cúpula para discutir rumos da campanha de Lula

Petistas temem impacto do desgaste do Judiciário na campanha

Ane Catarine
Por
O presidente Lula, candidato à reeleição
O presidente Lula, candidato à reeleição - Foto: Ricardo Stuckert/PR
Eleições 2026

O PT reúne a Executiva Nacional nesta quinta-feira, 10, para discutir os rumos da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em meio à pressão provocada pela crise institucional no Supremo Tribunal Federal (STF) e por pesquisas de intenção de voto que apontam empate entre o petista e Flávio Bolsonaro (PL).

Convocada pelo presidente nacional do partido, Edinho Silva, a reunião ocorre ainda em um momento de tensão interna.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Integrantes da cúpula petista reclamam da condução da campanha e cobram maior participação do partido nas decisões sobre a estratégia eleitoral para a tentativa de Lula conquistar o quarto mandato.

As principais críticas são direcionadas a Edinho, que, segundo informações obtidas pelo jornal O Globo, teria adotado uma postura centralizadora à frente da campanha.

Há também queixas de que o presidente do PT estaria mais dedicado à própria candidatura a deputado federal por São Paulo do que à coordenação da campanha presidencial.

Leia Também:

DETERMINAÇÃO

STF barra saída de Mario Frias do Brasil em meio à operação contra filme Dark Horse
STF barra saída de Mario Frias do Brasil em meio à operação contra filme Dark Horse imagem

ESCALADA DE CRISE

Alexandre de Moraes recua e cancela pronunciamento no STF
Alexandre de Moraes recua e cancela pronunciamento no STF imagem

PREOCUPAÇÃO

Dark Horse: caso aumenta temor em aliados de Flávio Bolsonaro com STF
Dark Horse: caso aumenta temor em aliados de Flávio Bolsonaro com STF imagem

Crise no STF aumenta pressão sobre Lula

A menos de um mês do primeiro turno das eleições de 2026, a campanha de Lula avalia que a crise no STF aumentou a pressão sobre a candidatura petista e contaminou o ambiente político.

A crise ganhou força quando o ministro André Mendonça determinou o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Integrantes da campanha de Lula classificaram a medida como uma interferência de viés eleitoral para beneficiar Flávio Bolsonaro.

Embora o ministro Edson Fachin tenha suspendido o afastamento, o episódio evidenciou a vulnerabilidade do governo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições 2026 eleições no Brasil Lula PT

Relacionadas

Mais lidas