ELEIÇÕES 2026
Crise STF: PT reúne cúpula para discutir rumos da campanha de Lula
Petistas temem impacto do desgaste do Judiciário na campanha
O PT reúne a Executiva Nacional nesta quinta-feira, 10, para discutir os rumos da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em meio à pressão provocada pela crise institucional no Supremo Tribunal Federal (STF) e por pesquisas de intenção de voto que apontam empate entre o petista e Flávio Bolsonaro (PL).
Convocada pelo presidente nacional do partido, Edinho Silva, a reunião ocorre ainda em um momento de tensão interna.
Integrantes da cúpula petista reclamam da condução da campanha e cobram maior participação do partido nas decisões sobre a estratégia eleitoral para a tentativa de Lula conquistar o quarto mandato.
As principais críticas são direcionadas a Edinho, que, segundo informações obtidas pelo jornal O Globo, teria adotado uma postura centralizadora à frente da campanha.
Há também queixas de que o presidente do PT estaria mais dedicado à própria candidatura a deputado federal por São Paulo do que à coordenação da campanha presidencial.
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Crise no STF aumenta pressão sobre Lula
A menos de um mês do primeiro turno das eleições de 2026, a campanha de Lula avalia que a crise no STF aumentou a pressão sobre a candidatura petista e contaminou o ambiente político.
A crise ganhou força quando o ministro André Mendonça determinou o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.
Integrantes da campanha de Lula classificaram a medida como uma interferência de viés eleitoral para beneficiar Flávio Bolsonaro.
Embora o ministro Edson Fachin tenha suspendido o afastamento, o episódio evidenciou a vulnerabilidade do governo.