De graça até a urna: saiba como pegar sua passagem gratuita na Bahia

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A Lei Federal 6.091, de 15 de agosto de 1974, sancionada pelo então presidente Ernesto Geisel, prevê transporte gratuito para eleitores que residem longe de seus domicílios eleitorais, nos dias de pleito.

Além disso, decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) asseguram também a gratuidade no transporte público coletivo urbano durante a votação.

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Na Bahia, os eleitores também terão disponíveis de forma gratuita Ferry-boat, lanchinhas, transporte metropolitano, Metrô e VLT. Mas, você sabe como garantir esse benefício?

Para utilizar o transporte gratuito no segundo turno das Eleições 2026, você deve apresentar seu título de eleitor ou o aplicativo e-Título e um documento oficial com foto durante a emissão do bilhete de passagem e no momento do embarque.

Como pegar o bilhete/ Regras de Embarque

Ônibus intermunicipais: para emitir o bilhete nomeado como "Eleições 2026" siga até a estação rodoviária, agência ou posto de venda com antecedência de, pelo menos, um ou dois dias.

Vá até o guihê, apresente seu título de eleitor físico ou o e-Título e um documento oficial com foto e diga: "quero a passagem gratuita das Eleições 2026". As passagens serão emitidas em seu nome e o número do título.

Na volta: caso não tenha pego a passagem para voltar para casa, siga até o guichê da cidade onde votou para solicitar o bilhete.

Já com o bilhete em mãos, além da passagem, será preciso apresentar também o comprovante de votação e o canhoto/comprovante de que utilizou a gratuidade na ida - caso a passagem tenha sido emitida separadamente.

OBs.: Caso tenha recebido as passagens de ida e a volta juntas, siga as orientações da empresa no guichê.

Mais informações podem ser adquiridas no portal oficial do Governo da Bahia ou no Tribunal Superior Eleitoral.

Horários e Regras por Transporte: 2º Turno - 25 de outubro de 2026

Ônibus intermunicipais - A gratuidade - ida e volta -, começa às 18h da sexta-feira, 23 de outubro, e vai até as 12h da segunda-feira, 26. A isenção é válida para linhas comuns, semi-diretas e diretas, os serviços especiais como executivo ou leito não estão excluídos.

A gratuidade - ida e volta -, começa às 18h da sexta-feira, 23 de outubro, e vai até as 12h da segunda-feira, 26. A isenção é válida para linhas comuns, semi-diretas e diretas, os serviços especiais como executivo ou leito não estão excluídos. Ferry-boat, lanchinhas e transporte metropolitano - Também estarão disponíveis das 18h da sexta-feira, 23, até as 23h59 do domingo, 25. A gratuidade no ferry valerá apenas para pedestres.

Também estarão disponíveis das 18h da sexta-feira, 23, até as 23h59 do domingo, 25. A gratuidade no ferry valerá apenas para pedestres. Metrô - Salvador e Lauro de Freitas- as viagens gratuitas estarão disposníveis das 18h do sábado, 24, até as 23h59 do domingo, 25.

as viagens gratuitas estarão disposníveis das 18h do sábado, 24, até as 23h59 do domingo, 25. VLT - Terá operação especial e gratuita no domingo, 25, em horários específicos definidos pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), das 7h20 às 17h, dependendo do trecho.

Dica: não deixa para a última hora no domingo, as empresas são obrigadas a colocar frota de dia útil, mas a procura é grande.