Debate da Globo: Lula relembra ações do governo federal no Nordeste

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relembrou os investimentos realizados na região Nordeste durante seus três mandatos à frente do governo federal. Durante debate da TV Globo nesta sexta-feira, 23, o petista listou ações da gestão em áreas estratégicas, como educação, saúde e infraestrutura.

“Consegui fazer com que o Nordeste fizesse um salto de qualidade. Quando assumi a Presidência da República era a região que tinha mais pobres, mais desnutridos, mais analfabetos, mais evasão escolar, menos universidades… Era isso que era o Nordeste. O que nós fizemos? Levamos desenvolvimento”, declarou Lula.

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O presidente também destacou obras como a transposição do Rio São Francisco, que levou água para milhões de nordestinos: “Levamos a Transnordestina, levamos a transposição do Rio São Francisco, que é hoje a maior obra hídrica em funcionamento no mundo, falta pouco para a gente terminar. Quando a gente chega perto de acabar, alguém pede uma extensão e nós fazemos, porque não pode se negar água”.