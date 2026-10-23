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EMBATE PRESIDENCIAL

Debate da Globo: Lula relembra ações do governo federal no Nordeste

Presidente da República listou investimentos realizados na região durante seus três mandatos

Leo Almeida
Por
Debate ocorre na noite deste domingo, 23
Debate ocorre na noite deste domingo, 23 - Foto: Reprodução | TV Globo
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relembrou os investimentos realizados na região Nordeste durante seus três mandatos à frente do governo federal. Durante debate da TV Globo nesta sexta-feira, 23, o petista listou ações da gestão em áreas estratégicas, como educação, saúde e infraestrutura.

“Consegui fazer com que o Nordeste fizesse um salto de qualidade. Quando assumi a Presidência da República era a região que tinha mais pobres, mais desnutridos, mais analfabetos, mais evasão escolar, menos universidades… Era isso que era o Nordeste. O que nós fizemos? Levamos desenvolvimento”, declarou Lula.

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O presidente também destacou obras como a transposição do Rio São Francisco, que levou água para milhões de nordestinos: “Levamos a Transnordestina, levamos a transposição do Rio São Francisco, que é hoje a maior obra hídrica em funcionamento no mundo, falta pouco para a gente terminar. Quando a gente chega perto de acabar, alguém pede uma extensão e nós fazemos, porque não pode se negar água”.

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Debate da Globo eleições no Brasil Lula Nordeste

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