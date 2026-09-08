Deyvid Bacelar destaca força coletiva em inauguração de comitê

O sindicalista licenciado e candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Deyvid Bacelar, destacou a força coletiva de sua candidatura durante a inauguração do comitê oficial de campanha, nesta terça-feira, 8, no Rio Vermelho, em Salvador. O evento reuniu petroleiros, sindicalistas, artistas, representantes de movimentos sociais e integrantes do movimento negro.

Bacelar defendeu a criação de uma bancada de trabalhadores no Congresso Nacional e afirmou que pretende levar para Brasília pautas relacionadas ao emprego, aos direitos trabalhistas, à Petrobras e à Bahia.

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“Tenho propostas de projetos de lei e de ações que vão ajudar a mudar a qualidade de vida da população brasileira. Este é um dos momentos mais importantes de nossas vidas, porque precisamos construir a sustentabilidade do futuro governo do presidente Lula”, afirmou.

Da Petrobras à liderança sindical

A trajetória de Bacelar no movimento sindical começou no chão de fábrica, quando atuava como técnico de segurança do trabalho na Refinaria Landulpho Alves. Ele ingressou na Petrobras em 2006, após aprovação em concurso público, e posteriormente foi eleito diretor do Sindipetro-BA, chegando à presidência da entidade.

“Foi ali que aprendi que direito se conquista com luta e organização. Do sindicato à FUP, sempre estive ao lado de quem trabalha e faz o Brasil acontecer. Agora quero levar essa luta para Brasília, com a mesma disposição de sempre: defender emprego, direitos, a Petrobras, nossa Bahia e a classe trabalhadora”, disse.

Nos últimos cinco anos, Bacelar esteve à frente da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras (FUP). Também integrou o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (CDESS) e o Conselho de Participação Social (CPS), ambos ligados ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o candidato, sua atuação nesses espaços contribuiu para a viabilização de programas como o Gás do Povo, voltado ao acesso ao gás de cozinha para 15 milhões de famílias brasileiras.

Defesa do fim da escala 6x1

Durante o evento, Bacelar também defendeu a mobilização pela aprovação, no Senado, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1.

“O avanço dessa pauta no Senado Federal é essencial para garantir mais dignidade, tempo de descanso e qualidade de vida para quem sustenta o Brasil com o seu suor”, afirmou.

Para o candidato, as forças progressistas precisam atuar de forma unificada em torno da redução da jornada de trabalho e ampliar a discussão sobre a precarização das relações trabalhistas.

Investimentos na indústria naval e Petrobras

Bacelar também destacou a atuação no processo de retomada de investimentos na indústria naval. Entre as ações mencionadas está a reabertura, na Bahia, do Estaleiro Enseada do Paraguaçu e do Canteiro de São Roque, em Maragogipe.

O sindicalista também participou de mobilizações pela reabertura das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados (FAFENs) da Bahia e de Sergipe.