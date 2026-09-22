Download do e-Título é bloqueado no dia da eleição; veja como utilizar

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Eleitores que pretendem utilizar o e-Título no primeiro turno das eleições, dia 4 de outubro, devem se atentar aos prazos. O download e primeiro acesso do aplicativo serão bloqueados na data e, desta forma, devem ser realizados até a véspera, 3 de outubro.

Para utilizar, não basta apenas baixar. É necessário acessá-lo e concluir a validação das informações. A medida é adotada pela Justiça Eleitoral para evitar a sobrecarga do aplicativo nos dias de votação, quando o número de acessos aumenta significativamente.

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Como utilizar o e-Título para votar?

A versão digital do título eleitoral com fotografia pode ser utilizada como documento de identificação para votar. O eleitor deve apresentar o e-Título diretamente na tela do celular ou tablet, não sendo aceitas captura de tela (print).

Quem não tiver foto no e-Título deverá apresentar também um documento oficial de identificação com foto. Se não houver, é necessário levar outro documento que possua fotografia.

O aplicativo também permite consultar o local de votação, pois o há uma aba para conferir a zona e a seção eleitoral e verificar as informações atualizadas.

Quem não baixar e-Título pode votar com outros documentos

O e-Título é apenas uma das opções de documento de identificação durante a votação. Outras alternativas são:

RG;

CNH;

passaporte;

carteira de trabalho física;

certificado de reservista;

carteira profissional reconhecida por lei.

Como baixar o e-Título?

O e-Título está disponível gratuitamente nas lojas oficiais. Qualquer pessoa que tenha uma inscrição eleitoral regular ou suspensa pode baixar e acessar o e-Título, desde que consiga validar seus dados na etapa de confirmação de identidade.

Para acessar pela primeira vez, acesse a AppStore ou Google Play Store e faça o download gratuito e:

Preencha seus dados: você pode digitar seu nome completo, data de nascimento, CPF ou Título de Eleitor e nome dos pais;

você pode digitar seu nome completo, data de nascimento, CPF ou Título de Eleitor e nome dos pais; Confirme sua identidade: responda às perguntas de segurança exibidas na tela;

responda às perguntas de segurança exibidas na tela; Crie sua senha: defina uma senha de acesso para proteger sua conta.

Se o seu título de eleitor estiver suspenso ou com alguma restrição cadastral, o impedimento de votar continua existindo mesmo que o documento apareça no aplicativo.