Eduardo Paes, candidato a governador do RJ, vota na capital fluminense

Siga o A TARDE no Google

Eduardo Paes, candidato ao cargo de governador do Rio de Janeiro, já concluiu sua votação por volta das 9h deste domingo, 4. Vinculado ao PSD, o ex-prefeito da capital fluminense está disputando o primeiro turno nesta eleição.

Segundo a pesquisa da Quaest, divulgada na véspera do dia eleitoral, mostrou Paes com 49% das urnas, contra Douglas Ruas (PL), que aponta 40% dos votos válido. Anthony Garotinho (Republicanos) está com 6% e a diferença entre Paes e Ruas é de nove pontos percentuais.