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ELEIÇÕES

Eduardo Paes, candidato a governador do RJ, vota na capital fluminense

Vinculado ao PSD, ex-prefeito, disputa o primeiro turno desta eleição

Alice Paulilo
Por
Candidato ao governo do Rio de Janeiro, Eduardo Paes já finalizou sua votação
Candidato ao governo do Rio de Janeiro, Eduardo Paes já finalizou sua votação - Foto: Reprodução
Eleições 2026

Eduardo Paes, candidato ao cargo de governador do Rio de Janeiro, já concluiu sua votação por volta das 9h deste domingo, 4. Vinculado ao PSD, o ex-prefeito da capital fluminense está disputando o primeiro turno nesta eleição.

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Segundo a pesquisa da Quaest, divulgada na véspera do dia eleitoral, mostrou Paes com 49% das urnas, contra Douglas Ruas (PL), que aponta 40% dos votos válido. Anthony Garotinho (Republicanos) está com 6% e a diferença entre Paes e Ruas é de nove pontos percentuais.

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