“Escutarei”, diz Bruno Reis sobre Lupi pedir Ana Paula de vice | A TARDE

Durante cerimônia de entrega da requalificação do largo do Campo Grande, em frente ao Teatro Castro Alves (TCA), na manhã desta terça-feira, 23, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) falou sobre o encontro que terá com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, agendado para esta sexta-feira, 26.



“É sempre uma alegria e uma honra receber o nosso presidente nacional do PDT, o grande amigo Carlos Lupi. É natural que ele apresente as expectativas do PDT para as eleições, em especial a manutenção da posição de vice”, afirmou Bruno Reis, em coletiva de imprensa.

A vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT), que também é secretária municipal de Saúde (SMS), é uma das cotadas para repetir a dobradinha com Bruno Reis. No entanto, o Republicanos, que compõe a base, reivindica o posto. “Escutarei. Não tenha dúvidas de que, com todo o respeito e admiração que eu tenho, irei recepcionar essa demanda do PDT”, alega o prefeito de Salvador.

Além de presidente nacional do PDT, Carlos Lupi é ministro da Previdência Social. A aproximação da legenda com o PT no plano federal, porém, não foi acompanhada na Bahia.

No entanto, a filiação da pré-candidata a prefeita de Lauro de Freitas, Débora Régis, ao União Brasil, causou desconforto no PDT estadual. Presidente da legenda na Bahia, o deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) lamentou a saída de Débora do PDT e reprovou a atitude do União Brasil de filiá-la, mas disse não sair da base da Prefeitura de Salvador e confia no nome de Ana Paula Matos como vice de Bruno Reis.