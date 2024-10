Faltam 3 dias: conheça a ordem de votação na urna eletrônica

São mais de 11,2 milhões de pessoas aptas a comparecerem às seções de votação no estado - Foto: Divulgação | Justiça Eleitoral

Nas Eleições Municipais 2024, que ocorrerão no próximo domingo, 6, baianas e baianos escolherão seus representantes aos cargos eletivos nas 417 cidades da Bahia.

São mais de 11,2 milhões de pessoas aptas a comparecerem às seções de votação no estado. Mas em qual candidato se vota primeiro?

Confira a ordem de votação na urna eletrônica:

Após os procedimentos realizados pela mesa receptora, a eleitora ou o eleitor se dirigirá à cabine de votação, onde escolherá primeiro a candidata ou o candidato ao cargo de vereador, identificados por uma sequência numérica de cinco dígitos. Em seguida, o voto será para o cargo de prefeito, com dois dígitos registrados na urna.

Simulador de voto



Os eleitores que desejarem ter uma experiência de votação antes do dia 6 de outubro podem usar o simulador de votação da Justiça Eleitoral. Para isso, basta acessar o site da Justiça Eleitoral (https://www.tse.jus.br/hotsites/simulador-de-votacao/index.html) selecionar “Eleições Municipais”, clicar em “votando no 1º turno”, optar pelas instruções em áudio na simulação e exercitar o voto na ordem que será adotada no próximo domingo.

Cola eleitoral

A chamada cola eleitoral - papel com nomes e números dos candidatos - é permitida no dia da votação. Esse recurso serve como auxílio para facilitar o exercício do voto e pode ser consultado na cabine de votação. No entanto, a “cola” deve ser em papel, sendo vedada sua utilização em celulares ou dispositivos eletrônicos.

Cobertura especial em A TARDE

A TARDE terá dia especial de cobertura das eleições no domingo. Transmissão ao vivo do A TARDE Eleições no Youtube e Instagram começa a partir das 17h.