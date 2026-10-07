Flávio prega volta de Bolsonaro ao Planalto em novo ataque à Constituição

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O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à presidência da República, prometeu, durante encontro com os parlamentares eleitos pelo PL, nesta quarta-feira, 7, subir a rampa do Palácio do Planalto junto ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), caso seja eleito no dia 25 de outubro.

Flávio também voltou a sinalizar o desejo de alterar a Constituição Federal, sem especificar quais os pontos de insatisfação com a Carta Magna do Brasil.

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O candidato a presidente afirmou que Bolsonaro, condenado e preso em regime domiciliar por tentativa de golpe de Estado, será o responsável por colocar a faixa presidencial.

Em 2023, na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro não passou a faixa para seu sucessor, viajando para os Estados Unidos poucos dias antes da posse.

"Ele [Jair Bolsonaro] vai subir aquela rampa junto com a gente e vai colocar a faixa no filho dele", disparou o senador e candidato a presidente.

Flávio Bolsonaro faz nova ofensiva contra Constituição

Ainda durante a agenda, Flávio fez uma nova ofensiva contra a Constituição Federal. Na terça, 6, o presidenciável já havia ameaçado alterar a Carta Magna do país em um eventual mandato.

"Se o presidente Bolsonaro teve dificuldade em seu mandato no Senado, agora a lógica se inverteu. O Senado está pronto para a gente fazer as alterações que precisam da Constituição", afirmou o parlamentar.