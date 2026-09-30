Flávio surpreende e escolhe cidade do interior para fechar campanha

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O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), escolheu o interior de São Paulo para realizar o último ato de campanha antes do primeiro turno das eleições de 2026, que será realizado no próximo domingo, 4.

Principal adversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial, Flávio deve começar a agenda no próximo sábado, 3, com uma carreata em Santa Bárbara d'Oeste, que seguirá até Americana.

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O ato será encerrado no parque de eventos da cidade, segundo informações da campanha.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tenta a reeleição, e outros aliados de Flávio devem acompanhá-lo nas agendas.

Inicialmente, havia a previsão de que o encerramento da campanha fosse realizado na capital paulista. A ideia, porém, foi descartada por aliados.

São Paulo foi um dos estados priorizados por Flávio na reta final da campanha, já que é um forte berço eleitoral para candidatos da direita.

Na segunda-feira, 28, e na terça-feira, 29, ele cumpriu agendas na capital.

Regras eleitorais

Os candidatos podem realizar atos de campanha no dia anterior ao primeiro turno, mas precisam respeitar algumas restrições.

Entre elas, está o limite de horário: as atividades devem ser encerradas até as 22h.