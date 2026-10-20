Nome de Flávio Bolsonaro à Saúde defende travar recursos ao SUS

Anunciado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) como futuro ministro da Saúde em caso de vitória nas eleições presidenciais, o médico Cláudio Lottenberg afirmou que não ampliaria os recursos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) antes de melhorar a utilização do dinheiro já disponível.

Em declaração feita em 2019, ele também defendeu a expansão dos planos privados de saúde, sob o argumento de que o crescimento do setor particular poderia beneficiar o sistema público.

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A fala voltou a circular nesta segunda-feira, 19, em vídeos divulgados nas redes sociais. Na ocasião, Lottenberg participava do debate “O SUS no Século 21: desafios e mudanças necessárias”, promovido pela Fundação Fernando Henrique Cardoso.

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“Eu acho que a gente gasta bastante e gasta mal tanto na esfera privada quanto na esfera pública. O mantra de que está faltando dinheiro é um mantra, na minha interpretação, equivocado”, afirmou.

Na sequência, o médico disse que não destinaria mais recursos à saúde antes de promover melhorias na aplicação das verbas existentes.

Eu não colocaria nada mais, a não ser que a gente esgotasse ou pelo menos evoluísse na forma de alocar os recursos que nós já dispomos Cláudio Lottenberg

Críticas à aplicação dos recursos

À época, Lottenberg presidia a UnitedHealth Group Brasil, empresa do setor de planos de saúde. Durante o debate, ele argumentou que parte dos gastos poderia ser evitada com melhorias na gestão dos serviços de saúde.

Segundo o médico, pelo menos um terço dos recursos seria desperdiçado com exames redundantes, medicamentos sem comprovação adequada e internações desnecessárias.

Expansão dos planos privados

Além de defender mudanças na gestão, Lottenberg sustentou que o crescimento do setor privado poderia contribuir para o funcionamento do SUS. A posição parte da avaliação de que uma maior participação dos planos de saúde ajudaria a reduzir parte da pressão sobre os serviços públicos.

O SUS é responsável pela oferta universal e gratuita de serviços de saúde no Brasil, enquanto os planos privados atendem aos beneficiários contratantes e também podem integrar a rede de atendimento por meio de diferentes modalidades de prestação de serviços.

Contradição: Flávio Bolsonaro promete "padrão Einstein" no SUS

O candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), prometeu, na noite deste domingo, 18, implantar um padrão de rede privada no Sistema Único de Saúde (SUS), caso seja eleito no dia 25 de outubro, no segundo turno eleitoral. O liberal diz que o "padrão Albert Einstein" deve acabar com as filas no sistema de saúde.

“Eu quero colocar padrão Einstein no SUS, aquele mesmo atendimento com tecnologia, com médicos, com hora marcada, sem fila, que tem na rede privada, eu quero levar para o SUS. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um prontuário único eletrônico para conectar todas informações por meio do CPF", disse o postulante ao Palácio do Planalto no debate da Band.



Para a implantação da medida, Flávio Bolsonaro diz que contará com a ajuda do ex-presidente da rede privada e médico, Cláudio Lottenberg. “Eu chamei para ser o meu ministro Claudio Lottenberg, que simplesmente foi o presidente do melhor hospital da América Latina que é o Albert Einstein”.