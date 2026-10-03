Jerônimo encerra campanha com maratona de caminhadas pela Bahia

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O governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) encerra sua agenda de campanha com uma maratona de mobilizações pelo Recôncavo e pelo Vale do Jiquiriçá neste sábado, 3.

No último dia antes do primeiro turno, Jerônimo passa por Cruz das Almas, Laje, Jiquiriçá, Mutuípe e Amargosa, onde conclui a programação eleitoral.

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Em Cruz das Almas, onde iniciou a agenda pela manhã, Jerônimo destacou a intensidade do último dia de campanha e convocou a militância para a votação deste domingo, 4, reforçando a presença do grupo político liderado por ele e pelo presidente Lula na Bahia.

“Hoje o dia vai ser quente! Jogando para que no dia 4, amanhã, neste domingo, a gente possa manter o presidente Lula, reeleger o governador Jero, eleger os meus dois senadores, nossos senadores Rui Costa e Jaques Wagner, nossos deputados federais e estaduais do time de Lula e de Jero”, afirmou.

Ao longo do dia, a agenda segue por Laje, Jiquiriçá e Mutuípe, antes do encerramento em Amargosa.

Ao anunciar o roteiro, Jerônimo ressaltou a presença de lideranças políticas e apoiadores e projetou um fechamento de campanha marcado pela mobilização nas ruas das duas regiões.

“E hoje a jornada vai ser a seguinte: começamos aqui em Cruz das Almas, inclusive meu time está todo aqui Todinho. Ainda temos o prefeito aqui de Castro Alves, todos os deputados, todo mundo presente”, falou.

Jerônimo finalizou: “Daqui nós vamos seguir para o Vale do Jiquiriçá, vamos pegar Mutuípe, Laje, Jiquiricá e fechar em Amargosa. O dia vai ser esse para a gente poder fechar a campanha com a energia lá em cima do jeito que esse povo do Recôncavo e do Vale sabe”.