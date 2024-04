Jerônimo garante chapa forte em Feira e comemora sucesso de evento | A TARDE

Considerada como uma prioridade para o governo estadual nessas eleições, Feira de Santana promete um embate de peso entre o ex-prefeito Zé Ronaldo (União Brasil) e o deputado federal Zé Neto (PT), que lançou sua pré-candidatura no último domingo, 18.

Ao comentar sobre o evento, considerado um sucesso pela claque petista, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) voltou a mostrar otimismo com a candidatura do correligionário, que vai disputar a prefeitura da Princesa do Sertão pela 6a vez.

"Zé Neto deslanchou e domingo tivemos um grande evento. Além da constatação de que estamos juntando as pessoas, com 9 partidos, e a chegada do PP, eu vi lá, vocês acompanharam e cobriram, todos os deputados estaduais do PP estavam lá. Tivemos o senador Jaques Wagner, prefeitos da região e por aí vai", comentou.

"Vi ontem na caminhada pelas ruas de Feira a aceitação que nós temos. Vamos fazer as nossas pesquisas para monitorar onde precisamos melhorar a performance do nosso pré-candidato e vamos aguardar para fechar o nome de um vice ou uma vice que agregue. Agora é a hora da garimpagem para ver qual é o nome melhor e estamos montando uma boa chapa de vereadores e vereadoras pois sabemos que a eleição em Feira acaba influenciando todo o Portal do Sertão".