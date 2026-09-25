Jerônimo mobiliza milhares de apoiadores em caminhada em Paulo Afonso

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) mobilizou milhares de apoiadores durante caminhada realizada na cidade de Paulo Afonso nesta sexta-feira, 25. O ato político contou com a presença dos candidatos ao Senado, Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT), além do apoio do prefeito do município, Mário Galinho (PSD), ex-aliado de ACM Neto (União Brasil).

Para o governador, a grande quantidade de apoiadores nas caminhadas realizadas pela Bahia indicam a vitória do grupo governista ainda no primeiro turno: “Caminhada linda e grandiosa aqui em Paulo Afonso. Sextamos em Paulo Afonso e todo mundo veio”, disse.

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Durante o ato, o prefeito Galinho fez coro ao governador ao falar sobre o ato lotado em Paulo Afonso. “Tá vendo essa multidão aqui? Rumo à vitória no primeiro turno”, celebrou. Também participaram da caminhada deputados e lideranças da região.

Investimentos

O apoio popular ao projeto político de Jerônimo não é aleatório. Durante os três anos e meio de gestão, o governador investiu mais de R$ 379 milhões em ações na cidade. A ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento reforçou a segurança do fornecimento de água.

Na educação, a modernização de escolas de tempo integral e centros de educação profissional melhora a formação dos estudantes. Entre as iniciativas também estão 200 novas moradias pelo Minha Casa, Minha Vida, em parceria com o presidente Lula.

Segundo o governador, acesso à saúde também está sendo ampliado em Paulo Afonso com a construção do Hospital e Maternidade Regional Universitário, com investimento de R$ 148,9 milhões. O equipamento é resultado da parceria Bahia-Brasil.

Promessas em eventual reeleição

Para o próximo mandato, o compromisso de Jerônimo é avançar ainda mais na estrutura de saúde, com a construção de um hospital regional em Paulo Afonso, além de uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde Indígena, um CAPS III e um Centro Especializado em Reabilitação (CER IV).

Na infraestrutura, estão previstas a segunda ponte e o anel viário de integração entre a BA-210 e a BR-110, além da pavimentação da estrada entre a BA-210 e o povoado de Várzea.

Crescimento de adesão

A menos de dez dias da eleição, a mobilização em torno da reeleição do governador fica maior a cada município visitado.

Nós últimos dias, os atos políticos de Jerônimo reuniu milhares de pessoas em Barreiras, Vitória da Conquista, Ilhéus, Seabra, Camaçari, entre outras cidades distribuídas em todas as regiões da Bahia.