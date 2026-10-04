João Roma acompanha voto de prefeito e projeta crescimento do PL na Bahia

O candidato ao Senado pela Bahia João Roma (PL) acompanhou o prefeito de Salvador, Bruno Reis, em votação no SEB Itaigara, e afirmou, em entrevista ao A TARDE neste domingo, 4, que espera um Brasil com mais “paz e serenidade” e com melhores condições de vida para a população.



Ao comentar o cenário nacional, o candidato disse que esse é o país que deseja ajudar a construir. “Eu quero um Brasil que tenha um pouco de paz e serenidade para que a gente possa realmente fazer com que as pessoas, cada filho de Deus, possa melhorar de vida”, declarou Roma.

Roma fala sobre cenário nacional

Durante a entrevista, o candidato também avaliou a campanha eleitoral e afirmou ter recebido mensagens positivas de eleitores durante sua passagem por diferentes regiões da Bahia.



Segundo Roma, conversas com jovens, idosos, profissionais liberais e mulheres mostraram, na avaliação dele, uma preocupação principalmente com a violência e um desejo de mudanças no estado.

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Roma também afirmou esperar que o PL consiga ampliar sua representação na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa da Bahia. No cenário nacional, o candidato criticou o que classificou como interferência do Judiciário e afirmou que o país precisa de mais tranquilidade para que a população possa melhorar de vida.

Saúde de Roberta Roma

Durante a conversa, João Roma também falou sobre o estado de saúde da esposa, Roberta Roma, que sofreu um infarto durante a campanha. Segundo o candidato, ela recebeu atendimento médico, passou por um procedimento cardíaco e já recebeu alta.

Roma afirmou que o episódio fez com que a família colocasse a disputa eleitoral em segundo plano. “Nesse momento a gente esquece tudo, esquece eleição, esquece disputas e a gente pensa que o mais importante é a família e a saúde”, disse.

Ao comentar a pressão da campanha, o candidato afirmou ainda que uma eleição não deve ser encarada como uma disputa de “vida ou morte”. Para Roma, o processo eleitoral também deve servir para inspirar as pessoas e apresentar propostas para o futuro da Bahia.