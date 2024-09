Kleber promete zerar fila de creches e investir em educação integral

Kleber Rosa ainda falou sobre valorização do corpo docente - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

O candidato a prefeito de Salvador, Kleber Rosa (PSOL), apresentou como uma das promessas de governo que serão aplicadas na cidade, caso eleito, é zerar a fila de espera das creches municipais, voltadas para crianças de 0 a 5 anos. Segundo o psolista, a ausência dessas unidades impacta diretamente no direito básico da educação.

“Creche universal para todas as pessoas, ou seja, é necessário zerar a fila de creches. A creche é um direito e a gente não pode supor que tenham mães que não podem garantir o acesso à educação infantil”, iniciou Rosa.

O postulante, que elencou três direcionamentos, para tratar sobre o tema educação, durante sabatina no A TARDE Eleições, na noite desta quinta-feira, 19, afirmou que a carência dos centros infantis na cidade também choca com a busca da igualdade de direitos das mulheres.

“As mulheres acabam sendo mais sacrificadas, por conta de termos cada vez mais famílias em que as mulheres cada vez mais chefiam. Esse é o fenômeno mais comum que tem a ver com a violência que a gente vive da nossa juventude negra, que atinge principalmente os homens, e que termina as mulheres tendo que dar conta da criação dos seus filhos sozinhas, e muitas vezes sem poder trabalhar”, elucidou.

O terceiro convidado da rodada de conversa do Grupo A TARDE também citou o índice de analfabetismo da população soteropolitana e a evasão escolar para reforçar o seu compromisso de campanha com o setor, caso seja eleito, no dia 6 de outubro, quando o pleito será disputado.

“A gente também não pode ignorar o fato de que Salvador tem 13% de pessoas analfabetas, e, somado a isso, nós temos um número gigante de pessoas que evadiram da escola e não tiveram o seu percurso completo. Nós precisamos garantir uma política séria de educação de jovens adultos”, disse.

Ele ainda relembrou o fechamento das escolas municipais protagonizado pela prefeitura nos últimos quatros anos.

“A prefeitura de Salvador no final do ano letivo de 2021 para início do ano letivo de 2022 fechou 42 escolas de educação de jovens e adultos, com o argumento de que não tinha alunos suficientes para aquelas escolas”, declarou.

Assim como o seu adversário, Geraldo Jr. (MDB), o candidato também defende como proposta de governo a criação de creches de funcionamento de 24h para "atender pessoas e famílias com necessidade de trabalho noturno". Para além, ele também promete "respeitar o plano de carreira dos professores e realizar concursos públicos" aos docentes.

