SEM BEBIDA NA ELEIÇÃO
Lei Seca será adotada em 98 zonas eleitorais da Bahia no 2º turno
Feira de Santana é a única novidade em relação ao primeiro turno; confira a lista completa
A venda e o consumo de bebidas alcoólicas terão restrições em municípios baianos durante o segundo turno das Eleições Gerais de 2026, marcado para domingo, 25. Até o momento, 98 zonas eleitorais confirmaram a adoção da chamada Lei Seca, conforme levantamento do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).
Em relação ao primeiro turno, realizado em 4 de outubro, a única mudança na relação de municípios com restrições é a inclusão de Feira de Santana. Nas demais localidades, permanecem as determinações estabelecidas pelas respectivas zonas eleitorais.
A lista disponibilizada pelo TRE-BA registra 98 respostas favoráveis à adoção da medida, 52 contrárias e outras 30 pendentes. As decisões são tomadas pelos juízos eleitorais, que avaliam a necessidade de restringir a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em cada localidade.
No primeiro turno, as zonas expediram portarias que instituíram a proibição da venda e do consumo de bebidas alcoólicas em mais de 200 municípios do interior do estado
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Decisão cabe aos juízes eleitorais
Na Bahia, cabe a cada juiz ou juíza eleitoral decidir, de forma discricionária e fundamentada, se haverá restrições durante o período de votação. A medida tem como objetivo preservar a ordem pública e garantir a tranquilidade do processo eleitoral.
As regras são estabelecidas por meio de portarias expedidas pelos respectivos juízos, com fundamento no poder de polícia previsto no artigo 35, inciso XVII, do Código Eleitoral.
Os normativos definem os horários de vigência, a abrangência territorial e as condições para aplicação da Lei Seca. Por isso, as restrições podem variar entre os municípios, de acordo com as determinações de cada zona eleitoral.
Confira a lista completa das mais de 200 cidades que vão adotar a lei Seca no dia da eleição na Bahia:
- Acajutiba
- Adustina
- Aiquara
- Alcobaça
- Almadina
- Amargosa
- Arataca
- Aurelino Leal
- Baixa Grande
- Banzaê
- Barra da Estiva
- Barra do Choça
- Barra do Mendes
- Barro Alto
- Barrocas
- Biritinga
- Boa Nova
- Bom Jesus da Lapa
- Bom Jesus da Serra
- Bonito
- Boquira
- Brejões
- Brejolândia
- Buerarema
- Caem
- Caetanos
- Cafarnaum
- Canápolis
- Canarana
- Candeal
- Cansanção
- Canudos
- Capela do Alto Alegre
- Capim Grosso
- Caravelas
- Carinhanha
- Casa Nova
- Castro Alves
- Catolândia
- Caturama
- Central
- Coaraci
- Cocos
- Conceição da Feira
- Conceição do Almeida
- Conde
- Condeúba
- Contendas do Sincorá
- Cordeiros
- Coribe
- Coronel João Sá
- Correntina
- Cotegipe
- Cravolândia
- Curaçá
- Dário Meira
- Dom Basílio
- Dom Macedo Costa
- Elísio Medrado
- Encruzilhada
- Érico Cardoso
- Esplanada
- Euclides da Cunha
- Feira de Santana
- Feira da Mata
- Filadélfia
- Floresta Azul
- Formosa do Rio Preto
- Gandu
- Gavião
- Gongogi
- Heliópolis
- Iaçu
- Ibicaraí
- Ibicoara
- Ibipeba
- Ibipitanga
- Ibirapuã
- Ibititá
- Ibotirama
- Igrapiúna
- Irajuba
- Iramaia
- Iraquara
- Irecê
- Itacaré
- Itagi
- Itagibá
- Itamaraju
- Itamari
- Itanhém
- Itapitanga
- Itaquara
- Itarantim
- Itatim
- Itiruçu
- Itiúba
- Ituaçu
- Ituberá
- Iuiu
- Jaborandi
- Jacaraci
- Jacobina
- Jaguaquara
- Jaguarari
- Jiquiriçá
- Jucuruçu
- Jussara
- Jussiape
- Laje
- Lajedão
- Lajedinho
- Lajedo do Tabocal
- Lamarão
- Lapão
- Lençóis
- Livramento de Nossa Senhora
- Macajuba
- Macaúbas
- Mairi
- Malhada
- Mansidão
- Maracás
- Marcionílio Souza
- Matina
- Medeiros Neto
- Miguel Calmon
- Milagres
- Mirangaba
- Mirante
- Monte Santo
- Morpará
- Morro do Chapéu
- Mortugaba
- Mulungu do Morro
- Mundo Novo
- Muniz Ferreira
- Muquém do São Francisco
- Mutuípe
- Nilo Peçanha
- Nordestina
- Nova Fátima
- Nova Ibiá
- Nova Itarana
- Ourolândia
- Palmas de Monte Alto
- Palmeiras
- Paramirim
- Paratinga
- Paripiranga
- Pé de Serra
- Pilão Arcado
- Piraí do Norte
- Piritiba
- Planaltino
- Planalto
- Poções
- Ponto Novo
- Potiraguá
- Prado
- Presidente Dutra
- Presidente Jânio Quadros
- Queimadas
- Quijingue
- Quixabeira
- Rafael Jambeiro
- Retirolândia
- Riachão das Neves
- Riachão do Jacuípe
- Riacho de Santana
- Ribeira do Pombal
- Ribeirão do Largo
- Rio de Contas
- Rio do Pires
- Ruy Barbosa
- Santa Bárbara
- Santa Cruz da Vitória
- Santa Inês
- Santa Rita de Cássia
- Santa Terezinha
- Santaluz
- Santana
- Santo Amaro
- Santo Antônio de Jesus
- São Desidério
- São Felipe
- São Gabriel
- São Gonçalo dos Campos
- São José da Vitória
- São José do Jacuípe
- São Miguel das Matas
- São Sebastião do Passé
- Saubara
- Sebastião Laranjeiras
- Sento Sé
- Serra Dourada
- Serra do Ramalho
- Serrinha
- Serrolândia
- Sítio do Mato
- Sobradinho
- Souto Soares
- Tabocas do Brejo Velho
- Tanhaçu
- Tanquinho
- Taperoá
- Tapiramutá
- Teixeira de Freitas
- Terra Nova
- Tucano
- Uauá
- Ubaíra
- Ubaitaba
- Uibaí
- Umburanas
- Uruçuca
- Utinga
- Várzea da Roça
- Várzea do Poço
- Várzea Nova
- Varzedo
- Vereda
- Wagner
- Wanderley