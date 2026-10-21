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HOME > ELEIÇÕES

SEM BEBIDA NA ELEIÇÃO

Lei Seca será adotada em 98 zonas eleitorais da Bahia no 2º turno

Feira de Santana é a única novidade em relação ao primeiro turno; confira a lista completa

Leo Almeida
Por
Mais de 200 municípios serão afetados
Mais de 200 municípios serão afetados - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE
Eleições 2026

A venda e o consumo de bebidas alcoólicas terão restrições em municípios baianos durante o segundo turno das Eleições Gerais de 2026, marcado para domingo, 25. Até o momento, 98 zonas eleitorais confirmaram a adoção da chamada Lei Seca, conforme levantamento do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

Em relação ao primeiro turno, realizado em 4 de outubro, a única mudança na relação de municípios com restrições é a inclusão de Feira de Santana. Nas demais localidades, permanecem as determinações estabelecidas pelas respectivas zonas eleitorais.

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A lista disponibilizada pelo TRE-BA registra 98 respostas favoráveis à adoção da medida, 52 contrárias e outras 30 pendentes. As decisões são tomadas pelos juízos eleitorais, que avaliam a necessidade de restringir a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em cada localidade.

No primeiro turno, as zonas expediram portarias que instituíram a proibição da venda e do consumo de bebidas alcoólicas em mais de 200 municípios do interior do estado

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Decisão cabe aos juízes eleitorais

Na Bahia, cabe a cada juiz ou juíza eleitoral decidir, de forma discricionária e fundamentada, se haverá restrições durante o período de votação. A medida tem como objetivo preservar a ordem pública e garantir a tranquilidade do processo eleitoral.

As regras são estabelecidas por meio de portarias expedidas pelos respectivos juízos, com fundamento no poder de polícia previsto no artigo 35, inciso XVII, do Código Eleitoral.

Os normativos definem os horários de vigência, a abrangência territorial e as condições para aplicação da Lei Seca. Por isso, as restrições podem variar entre os municípios, de acordo com as determinações de cada zona eleitoral.

Confira a lista completa das mais de 200 cidades que vão adotar a lei Seca no dia da eleição na Bahia:

  1. Acajutiba
  2. Adustina
  3. Aiquara
  4. Alcobaça
  5. Almadina
  6. Amargosa
  7. Arataca
  8. Aurelino Leal
  9. Baixa Grande
  10. Banzaê
  11. Barra da Estiva
  12. Barra do Choça
  13. Barra do Mendes
  14. Barro Alto
  15. Barrocas
  16. Biritinga
  17. Boa Nova
  18. Bom Jesus da Lapa
  19. Bom Jesus da Serra
  20. Bonito
  21. Boquira
  22. Brejões
  23. Brejolândia
  24. Buerarema
  25. Caem
  26. Caetanos
  27. Cafarnaum
  28. Canápolis
  29. Canarana
  30. Candeal
  31. Cansanção
  32. Canudos
  33. Capela do Alto Alegre
  34. Capim Grosso
  35. Caravelas
  36. Carinhanha
  37. Casa Nova
  38. Castro Alves
  39. Catolândia
  40. Caturama
  41. Central
  42. Coaraci
  43. Cocos
  44. Conceição da Feira
  45. Conceição do Almeida
  46. Conde
  47. Condeúba
  48. Contendas do Sincorá
  49. Cordeiros
  50. Coribe
  51. Coronel João Sá
  52. Correntina
  53. Cotegipe
  54. Cravolândia
  55. Curaçá
  56. Dário Meira
  57. Dom Basílio
  58. Dom Macedo Costa
  59. Elísio Medrado
  60. Encruzilhada
  61. Érico Cardoso
  62. Esplanada
  63. Euclides da Cunha
  64. Feira de Santana
  65. Feira da Mata
  66. Filadélfia
  67. Floresta Azul
  68. Formosa do Rio Preto
  69. Gandu
  70. Gavião
  71. Gongogi
  72. Heliópolis
  73. Iaçu
  74. Ibicaraí
  75. Ibicoara
  76. Ibipeba
  77. Ibipitanga
  78. Ibirapuã
  79. Ibititá
  80. Ibotirama
  81. Igrapiúna
  82. Irajuba
  83. Iramaia
  84. Iraquara
  85. Irecê
  86. Itacaré
  87. Itagi
  88. Itagibá
  89. Itamaraju
  90. Itamari
  91. Itanhém
  92. Itapitanga
  93. Itaquara
  94. Itarantim
  95. Itatim
  96. Itiruçu
  97. Itiúba
  98. Ituaçu
  99. Ituberá
  100. Iuiu
  101. Jaborandi
  102. Jacaraci
  103. Jacobina
  104. Jaguaquara
  105. Jaguarari
  106. Jiquiriçá
  107. Jucuruçu
  108. Jussara
  109. Jussiape
  110. Laje
  111. Lajedão
  112. Lajedinho
  113. Lajedo do Tabocal
  114. Lamarão
  115. Lapão
  116. Lençóis
  117. Livramento de Nossa Senhora
  118. Macajuba
  119. Macaúbas
  120. Mairi
  121. Malhada
  122. Mansidão
  123. Maracás
  124. Marcionílio Souza
  125. Matina
  126. Medeiros Neto
  127. Miguel Calmon
  128. Milagres
  129. Mirangaba
  130. Mirante
  131. Monte Santo
  132. Morpará
  133. Morro do Chapéu
  134. Mortugaba
  135. Mulungu do Morro
  136. Mundo Novo
  137. Muniz Ferreira
  138. Muquém do São Francisco
  139. Mutuípe
  140. Nilo Peçanha
  141. Nordestina
  142. Nova Fátima
  143. Nova Ibiá
  144. Nova Itarana
  145. Ourolândia
  146. Palmas de Monte Alto
  147. Palmeiras
  148. Paramirim
  149. Paratinga
  150. Paripiranga
  151. Pé de Serra
  152. Pilão Arcado
  153. Piraí do Norte
  154. Piritiba
  155. Planaltino
  156. Planalto
  157. Poções
  158. Ponto Novo
  159. Potiraguá
  160. Prado
  161. Presidente Dutra
  162. Presidente Jânio Quadros
  163. Queimadas
  164. Quijingue
  165. Quixabeira
  166. Rafael Jambeiro
  167. Retirolândia
  168. Riachão das Neves
  169. Riachão do Jacuípe
  170. Riacho de Santana
  171. Ribeira do Pombal
  172. Ribeirão do Largo
  173. Rio de Contas
  174. Rio do Pires
  175. Ruy Barbosa
  176. Santa Bárbara
  177. Santa Cruz da Vitória
  178. Santa Inês
  179. Santa Rita de Cássia
  180. Santa Terezinha
  181. Santaluz
  182. Santana
  183. Santo Amaro
  184. Santo Antônio de Jesus
  185. São Desidério
  186. São Felipe
  187. São Gabriel
  188. São Gonçalo dos Campos
  189. São José da Vitória
  190. São José do Jacuípe
  191. São Miguel das Matas
  192. São Sebastião do Passé
  193. Saubara
  194. Sebastião Laranjeiras
  195. Sento Sé
  196. Serra Dourada
  197. Serra do Ramalho
  198. Serrinha
  199. Serrolândia
  200. Sítio do Mato
  201. Sobradinho
  202. Souto Soares
  203. Tabocas do Brejo Velho
  204. Tanhaçu
  205. Tanquinho
  206. Taperoá
  207. Tapiramutá
  208. Teixeira de Freitas
  209. Terra Nova
  210. Tucano
  211. Uauá
  212. Ubaíra
  213. Ubaitaba
  214. Uibaí
  215. Umburanas
  216. Uruçuca
  217. Utinga
  218. Várzea da Roça
  219. Várzea do Poço
  220. Várzea Nova
  221. Varzedo
  222. Vereda
  223. Wagner
  224. Wanderley
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