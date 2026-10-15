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POLÍTICA

Lula critica denúncias de orgias e dinheiro envolvendo ministros do STF: "Não é possível"

A declaração ocorre em meio à repercussão de informações sobre eventos privados de Vorcaro

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Lula critica denúncias de orgias e dinheiro envolvendo ministros do STF: "Não é possível"
Foto: Divulgação Globo
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta quinta-feira, 15, as denúncias que envolvem integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF). Durante entrevista à jornalista Renata Lo Prete, na TV Globo, o petista demonstrou insatisfação com as suspeitas relacionadas a festas, dinheiro e possíveis relações entre magistrados e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master.

"Não é possível que apareça na Suprema Corte tantas denúncias de orgia, de mulher, de dinheiro", afirmou Lula durante a sabatina, realizada na reta final da campanha presidencial.

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A declaração ocorre em meio à repercussão de informações sobre eventos privados que teriam sido promovidos por Vorcaro. Entre os nomes mencionados nas reportagens está o do ministro Kassio Nunes Marques, do STF, apontado como possível participante de um encontro realizado em São Paulo.

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Nunes Marques, por sua vez, rejeita as suspeitas de irregularidades. O ministro afirma que não pediu benefícios ao empresário, nega ter mantido conversas por mensagens com Vorcaro e contesta qualquer relação entre suas decisões judiciais e os interesses do ex-banqueiro.

O presidente disputa o segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), que será entrevistado pela emissora nesta sexta-feira, 16.

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