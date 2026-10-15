Lula admite dificuldade em divulgar ações do governo e fala sobre relação com Trump

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, reconheceu dificuldades do governo em comunicar os resultados de sua gestão durante entrevista à jornalista Renata Lo Prete, na TV Globo, nesta quinta-feira, 15.

Na disputa pelo quarto mandato, o petista também abordou sua relação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que classificou como "civilizada".

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Lula foi o primeiro candidato à Presidência da República a participar da rodada de entrevistas promovida pela emissora para o segundo turno das eleições de 2026. Seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL), será entrevistado nesta sexta-feira, 16.

Ao ser questionado sobre a rejeição ao governo, Lula admitiu que "enfrenta dificuldades para fazer com que os resultados de sua administração cheguem à população". O presidente também comentou a relação diplomática com os Estados Unidos, destacando a convivência com Trump.

A sabatina tem duração prevista de 40 minutos, distribuídos em dois blocos, além de um minuto reservado às considerações finais. A ordem de participação dos candidatos foi definida por sorteio.

Disputa presidencial entra na reta final

O segundo turno das eleições está marcado para 25 de outubro, quando os brasileiros escolherão entre Lula e Flávio Bolsonaro para ocupar a Presidência da República pelos próximos quatro anos.

Na primeira votação, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula alcançou 45,16%. A abstenção chegou a 21,08%, o equivalente a aproximadamente 33,4 milhões de eleitores.

Lula e Flávio Bolsonaro têm debates previstos

Apesar de disputarem a Presidência, os dois candidatos ainda não participaram de um debate frente a frente nesta eleição. No primeiro turno, ambos ficaram de fora dos encontros organizados pelas emissoras, optando por entrevistas individuais.

A expectativa é de que o primeiro confronto direto aconteça no domingo, 18, durante debate promovido pela Band.

Um segundo encontro está previsto para 23 de outubro, na TV Globo, dois dias antes da votação que definirá o próximo presidente do Brasil.