Lula promete novos centros para idosos e brinca sobre performance aos 80 anos

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Aos 80 anos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, prometeu ter uma olhar mais atencioso aos idosos em um eventual quarto mandato. Em Salvador, na tarde desta sexta-feira, 28, o petista prometeu criar uma política exclusiva para esta faixa etária.

"Outra coisa que estou em dívida comigo mesmo é [implementar] uma política especial para cuidar dos idosos", iniciou Lula, no bairro da Liberdade.

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O postulante ao Palácio do Planalto que diz estar em divída com a população neste quesito afirmou que implementará centros de referência nos estados para o público.

"A sociedade brasileira está ficando idosa, tem muita gente abandonada. É obrigação do estado criar um programa para garantir aos idosos, além de receber a sua aposentadoria adequadamente, a gente vai ter providenciar um centro de referência”, afirmou o petista.

Lula durante coletiva de imprensa em Salvador - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Em conversa com os jornalistas, Lula ainda brincou: "Ele [o idoso] vai fazer o que quiser. Ele vai estudar, nadar, para ver filme e quem sabe se tiver, um idoso da minha perfomance, ele vai até namorar".

Lula faz promessa robusta para eventual 4º mandato, se eleito

Com um tom alegre, o candidato à reeleição diz que o país que o seu futuro governo deve esboçar este sentimento aos brasileiros e mencionou a entrega da Ponte Salvador-Itaparica, aposta robusta do PT baiano, que deve ser concluída 2031.

"É esse país que vamos entregar junto com a Ponte Salvador-Itaparica", disse.

Ato inédito: Lula escolheu Liberdade para fazer ato de campanha

Durante o pronunciamento, o presidente Lula ainda fez questão de exaltar o bairro da Liberdade, onde o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, nasceu e cresceu. Na ocasião, ele definiu a caminhada como ato inédito com a presença de um presidente da República.

"Isso aqui é uma homenagem. É aprimeira vez que eu a gente vem na Bahia e viemos em um bairro. É a primeira vez que um presidente da República ao invés de fazer um ato no centro da cidade, faz uma caminhada no bairro da Liberdade, onde o Rui Costa nasceu", conclui.

Calendário e cargos das eleições 2026

Primeiro turno: 4 de outubro de 2026 (primeiro domingo do mês);

Segundo turno: 25 de outubro de 2026 (último domingo do mês).

Quais cargos estarão em disputa?

Os eleitores que vão às urnas neste ano vão escolher representantes para cargos estaduais e federais. Na ocasião, serão votados cinco cargos: