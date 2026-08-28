Lula faz em Salvador seu primeiro evento de rua na campanha eleitoral

O presidente Lula (PT) faz em Salvador nesta sexta-feira, 28, o seu primeiro ato de rua no período eleitoral de 2026. O mandatário nesta tarde no bairro da Liberdade, onde promove uma caminhada junto ao governador Jerônimo Rodrigues, os candidatos ao Senado Jaques Wagner e Rui Costa e demais aliados.

Ex-secretário de Cultura e um dos coordenadores da campanha à reeleição de Jerônimo, Bruno Monteiro destacou o simbolismo de Lula ter escolhido o local para promover o ato.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Hoje é a primeira atividade de Lula na rua dessa campanha. Ele até agora teve atividades em estádio, em lugares fechados. Não podia ser mais simbólico que ele desse a largada nesse grande abraço em Salvador, aqui no bairro da Liberdade, junto a Jerônimo, junto a Wagner e a Rui e junto ao povo da Bahia, que sempre teve uma relação tão forte com ele”, afirmou.

Ainda segundo Monteiro, a visita serve para reforçar o apoio de Lula a Jerônimo já na fase inicial da campanha eleitoral. A agenda do presidente tem como pano de fundo a tentativa por parte da campanha petista de ‘barrar’ a estratégia adotada pela oposição nas últimas semanas.

O entendimento é de que, quanto mais cedo for ‘enterrada’ a narrativa de casadinha ‘Lula-Neto’, como tem sido chamada a tática da oposição para incentivar o voto de eleitores do presidente em ACM Neto (União Brasil), melhor.

Nós queremos que o povo da Bahia não tenha nunca nenhuma dúvida de que o governador de Lula é Jerônimo, de que o projeto de Lula na Bahia é representado por Jerônimo, Rui e Wagner, e os nossos deputados e deputadas. O povo da Bahia vai reconhecer quem está com Lula de verdade e quem é oportunista e só quer pongar em Lula na época de eleição e depois se avacalha contra Lula durante todo o tempo Bruno Monteiro, coordenador da campanha de Jerônimo Rodrigues

Artistas com Lula

Na ocasião, Bruno Monteiro afirmou que vem articulando a participação de artistas na campanha de Lula.

“Eu já conversei com a ministra Margareth Menezes e nós vamos promover uma atividade de apoio ao Lula pela cultura aqui na Bahia. Provavelmente no Pelourinho, no Centro Histórico, o nosso desejo agora no mês de setembro. Então, independente da presença do presidente, que a gente sabe que é muito concorrida, nós teremos com certeza uma agenda muito forte da cultura em apoio ao presidente que mais investe na cultura do Brasil e a cultura da Bahia com certeza não falhará com ele nessa campanha”, afirmou.