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NA BRONCA

Antes de ato em Salvador, Lula critica sabatina no Jornal Nacional

Presidente faz caminhada na capital baiana nesta sexta-feira, 28

Leo Almeida, Cássio Moreira e Anderson Ramos
Por Leo Almeida, Cássio Moreira e Anderson Ramos
Lula concede coletiva antes da caminhada na Liberdade.
Lula concede coletiva antes da caminhada na Liberdade. - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE
Eleições 2026

Em entrevista coletiva antes do ato no bairro da Liberdade nesta sexta-feira, 28, o presidente Lula (PT) criticou a sabatina no Jornal Nacional realizada na noite de quinta, 27.

Aos jornalistas presentes na cobertura do evento, o mandatário lamentou que não tenha falado das propostas do seu plano de governo e dos feitos dos quatro anos de sua gestão.

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“Eu assisti todas as entrevistas no Jornal Nacional. Eu não reclamo do comportamento do jornalista. Eu nunca espero que o jornalista vá fazer perguntas para me agradar. Foi assim com todos os candidatos. O que é triste mesmo é que você se prepara para discutir propostas para o futuro do Brasil, se prepara para tentar mostrar o que você faz. Eu nunca me preparei tanto decorando tudo que nós fizemos para que a gente possa mostrar o Brasil”, afirmou.

O primeiro bloco da sabatina foi praticamente todo dominado por perguntas sobre o suposto caso de tráfico de influência de Lulinha, a fraude no INSS e o caso Master.

“Eu queria que vocês soubessem que eu sou um homem de debate. Gosto de debate, gosto de entrevista, gosto de ser provocado, gosto de provocar. Eu decidi que daqui para frente, em cada estado que a gente for, a gente vai tentar trabalhar com os nossos candidatos ao governador e com os nossos candidatos ao Senado, para que a gente possa mostrar com muita clareza as coisas que a gente faz”, disse Lula.

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Evento na Liberdade

O presidente Lula (PT) faz em Salvador nesta sexta-feira, 28, o seu primeiro ato de rua no período eleitoral de 2026. O mandatário está nesta tarde no bairro da Liberdade, onde promove uma caminhada junto ao governador Jerônimo Rodrigues, os candidatos ao Senado Jaques Wagner e Rui Costa e demais aliados.

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eleições no Brasil Liberdade Lula sabatina

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