HOME > ELEIÇÕES
CORRIDA ELEITORAL

Menos um: candidato desiste da disputa ao Governo da Bahia

Com saída, apenas três nomes estão na disputa até o momento

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

06/04/2026 - 15:53 h | Atualizada em 06/04/2026 - 16:04

José Carlos Aleluia saiu da disputa ao Governo da Bahia.
José Carlos Aleluia saiu da disputa ao Governo da Bahia.

José Carlos Aleluia (Novo) desistiu de sua pré-candidatura ao Governo da Bahia. O anúncio oficial será feito nesta terça-feira, 7, às 14h30, durante um encontro no Hotel Mercure Salvador Rio Vermelho, na capital baiana.

Na ocasião ele vai anunciar o apoio a candidatura de ACM Neto (União Brasil) ao Palácio de Ondina. A informação foi publicada pelo site Política Livre e confirmada pelo portal A TARDE.

A pré-candidatura de Aleluia foi lançada ainda em agosto do ano passado. A candidatura tinha o potencial de colaborar para um fracionamento do eleitorado de direita, assim como aconteceu com as candidaturas de João Roma (PL) e a do ex-prefeito de Salvador nas eleições de 2022.

Com a saída de Aleluia, os nomes postos até o momento para disputar o Executivo baiano são:

Quem é José Carlos Aleluia?

Nascido em dezembro de 1947, José Carlos Aleluia foi eleito deputado federal pela primeira vez em 1990, permanecendo no cargo até 2011. Em 2010, o então parlamentar tentou uma das duas cadeiras em jogo para o Senado, mas acabou ficando na quinta colocação.

Em 2014, Aleluia foi novamente eleito deputado, mas perdeu ao tentar renovar o mandato nas eleições de 2018.

Tags:

eleições 2026 Governo da Bahia José Carlos Aleluia

