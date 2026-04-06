Menos um: candidato desiste da disputa ao Governo da Bahia
Com saída, apenas três nomes estão na disputa até o momento
Por Anderson Ramos
José Carlos Aleluia (Novo) desistiu de sua pré-candidatura ao Governo da Bahia. O anúncio oficial será feito nesta terça-feira, 7, às 14h30, durante um encontro no Hotel Mercure Salvador Rio Vermelho, na capital baiana.
Na ocasião ele vai anunciar o apoio a candidatura de ACM Neto (União Brasil) ao Palácio de Ondina. A informação foi publicada pelo site Política Livre e confirmada pelo portal A TARDE.
A pré-candidatura de Aleluia foi lançada ainda em agosto do ano passado. A candidatura tinha o potencial de colaborar para um fracionamento do eleitorado de direita, assim como aconteceu com as candidaturas de João Roma (PL) e a do ex-prefeito de Salvador nas eleições de 2022.
Com a saída de Aleluia, os nomes postos até o momento para disputar o Executivo baiano são:
- Jerônimo Rodrigues (PT)
- ACM Neto (União Brasil)
- Ronaldo Mansur (PSOL)
Quem é José Carlos Aleluia?
Nascido em dezembro de 1947, José Carlos Aleluia foi eleito deputado federal pela primeira vez em 1990, permanecendo no cargo até 2011. Em 2010, o então parlamentar tentou uma das duas cadeiras em jogo para o Senado, mas acabou ficando na quinta colocação.
Em 2014, Aleluia foi novamente eleito deputado, mas perdeu ao tentar renovar o mandato nas eleições de 2018.
