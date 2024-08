MP pede suspensão de candidatura de Boulos; Justiça Eleitoral nega

MPE cita presença de Boulos em palcos de eventos institucionais com Lula (PT) - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, Antonio Maria Patiño Zorz, negou o pedido apresentado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) para suspender o registro da candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) à prefeitura de São Paulo.



A representação apresentada pelo MPE foi movida pelo partido Cidadania. No documento, o órgão cita um evento realizado no dia 1º de maio, na capital paulista, em que Boulos apareceu ao lado do presidente Lula (PT). Na ocasião, o petista cita o psolista e incentiva as pessoas a votarem no pré-candidato.

O órgão ainda fala sobre um evento em que Boulos participou ao lado petista em dezembro de 2013, trata-se de uma cerimônia de lançamento das obras da Copa do Povo realizadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida. O MPE diz que a participação de Boulos nos eventos atrelava a ele a "imagem de "melhor candidato para as eleições".

Os argumentos, contudo, não foram acatados pela Justiça, que pede que o MP Eleitoral faça, em um prazo de cinco dias, adequações no seu pedido de suspensão da candidatura.

"A suspensão do registro de candidatura poderá gerar a ausência do nome do candidato na urna eletrônica (...), o que poderá acarretar perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (...), nulidade das eleições para Prefeito e realização de novas eleições", diz o juiz.