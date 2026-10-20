MPE pede ao TSE alerta sobre mudanças em mais de 400 locais de votação

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O Ministério Público Eleitoral (MPE) solicita, na última segunda-feira (19), que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determine uma ampla divulgação das alterações dos locais de votação para o segundo turno , que acontece no próximo domingo (25).

"O segundo turno se realiza em 25 de outubro, intervalo reduzido para que o eleitor atingido tome conhecimento do novo endereço, de modo que potenciais efeitos das alterações devem ser mitigados por ampla divulgação, proporcional à exiguidade do tempo até o pleito e ao número de pessoas impactadas", justificou o MPE.

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Mais de 400 locais de votação tiveram mudanças, depois que os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) informaram que cerca de 130 mil eleitores de 22 estados realizaram seus locais de votação alterados.

MPE propõe divulgação via e-Título

O MPE solicita que os eleitores sejam informados sobre as alterações por meio do aplicativo e-Título, dos portais da Justiça Eleitoral e de campanhas no rádio, na televisão e nas redes sociais.

A proposta também prevê a instalação de cartazes nos antigos locais de votação, com o objetivo de orientar os deputados sobre os novos endereços e evitar deslocamentos para os locais anteriores.

Como consultar o local de votação na Bahia

A Justiça Eleitoral orienta eleitoras e eleições a verificar com antecedência o local da votação, principalmente quem não compareceu ao primeiro turno. A consulta prévia de ajuda para evitar imprevistos e importações importadas no dia da eleição.

As informações podem ser acessadas gratuitamente pelo aplicativo e-Título, pelo site do TRE-BA ou pelo WhatsApp, por meio do assistente virtual Maia, no número (71) 3373-7000, que também funciona como central de atendimento telefônico.

Saiba quais locais de votação sofreram alterações na Bahia

A Bahia conta com 199 zonas eleitorais, das quais 19 estão em Salvador e 180 estão distribuídas pelo interior do estado. Deste total, apenas três zonas eleitorais registraram mudanças nos locais de votação: a 63ª, em Lagoa Real; a 184ª, em Conceição do Almeida; e a 185ª, em Itanagra. As alterações foram realizadas pelos próprios cartórios eleitorais.

Apesar das mudanças, os novos destinos ficarão próximos dos locais anteriores. As distâncias variam entre 5 e 350 metros, incluindo imóveis vizinhos.

Em Lagoa Real, os eleitorais 64 e 65, que funcionavam no PSF (Unidade de Saúde da Família) de Riachão, foram divididos para o Grupo Escolar Donerio Aguiar.

Em Conceição do Almeida, nos depósitos 50 e 51, antes instaladas na sede da Escola Dr. Djalma Rocha Galvão, passou a funcionar na Creche Antonio Ribeiro Falcão.