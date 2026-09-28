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ELEIÇÕES 2026

Na porta da eleição, Ricardo Salles desiste de disputa ao Senado

Deputado declarou apoio aos candidatos da chapa de Tarcísio de Freitas

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
O deputado federal Ricardo Salles (Novo)
O deputado federal Ricardo Salles (Novo) - Foto: Reprodução/Redes Sociais
Eleições 2026

O deputado federal Ricardo Salles (Novo) desistiu nesta segunda-feira, 28, da candidatura ao Senado por São Paulo e declarou apoio a André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP).

O anúncio foi feito durante um ato com jornalistas que também contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

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André Prado e Guilherme Derrite são candidatos ao Senado na chapa majoritária de Tarcísio nas eleições de 2026.

A desistência ocorre após Salles aparecer atrás dos dois candidatos nas pesquisas mais recentes para as duas vagas à Casa Alta no estado.

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Cenários para o governo de São Paulo

O instituto AtlasIntel divulgou na última quarta-feira, 23, uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para o governo de São Paulo nas eleições de 2026.

Tarcísio de Freitas, candidato à reeleição, lidera a pesquisa para o primeiro turno, com 14,9 pontos percentuais à frente de Fernando Haddad (PT), ficando 57,1% a 42,2% dos votos válidos.

Para o segundo turno, Tarcísio mantém vantagem sobre Haddad, ficando 55,6% a 41,7%. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.

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