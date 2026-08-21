Número de candidatos a deputado federal cai 28% em 2026

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O eleitor terá uma lista menor de opções para escolher o próximo deputado federal nas eleições de outubro deste ano.

Isso porque o número de candidaturas ao cargo caiu 28% em relação a 2022, passando de 10.622 para 7.628 nomes, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponíveis até esta sexta-feira, 21.

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Na prática, a redução significa quase 3 mil candidatos a menos na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados.

2022 x 2026

2022 : 10.622 candidatos a deputado federal

: 10.622 candidatos a deputado federal 2026 : 7.628 candidatos a deputado federal

: 7.628 candidatos a deputado federal Diferença : 2.994 candidaturas a menos

: 2.994 candidaturas a menos Redução : 28%

Menos partidos na disputa

A redução no número de candidaturas acompanha também uma diminuição na quantidade de partidos com nomes concorrendo à Câmara. Em 2022, 32 siglas participaram da disputa. Em 2026, são 28.

A mudança está relacionada à reorganização do quadro partidário nos últimos anos, com fusões e incorporações de legendas, além de alterações nas regras eleitorais.

Quais partidos mais cresceram ou diminuíram?

A redução no número de candidaturas não ocorreu de forma igual entre os partidos.

Enquanto algumas legendas ampliaram a quantidade de nomes na disputa, outras reduziram significativamente suas listas.