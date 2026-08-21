ELEIÇÕES
Número de candidatos a deputado federal cai 28% em 2026
Eleitor terá quase 3 mil candidatos a menos para escolher nas urnas
O eleitor terá uma lista menor de opções para escolher o próximo deputado federal nas eleições de outubro deste ano.
Isso porque o número de candidaturas ao cargo caiu 28% em relação a 2022, passando de 10.622 para 7.628 nomes, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponíveis até esta sexta-feira, 21.
Na prática, a redução significa quase 3 mil candidatos a menos na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados.
2022 x 2026
- 2022: 10.622 candidatos a deputado federal
- 2026: 7.628 candidatos a deputado federal
- Diferença: 2.994 candidaturas a menos
- Redução: 28%
Menos partidos na disputa
A redução no número de candidaturas acompanha também uma diminuição na quantidade de partidos com nomes concorrendo à Câmara. Em 2022, 32 siglas participaram da disputa. Em 2026, são 28.
A mudança está relacionada à reorganização do quadro partidário nos últimos anos, com fusões e incorporações de legendas, além de alterações nas regras eleitorais.
Leia Também:
Quais partidos mais cresceram ou diminuíram?
A redução no número de candidaturas não ocorreu de forma igual entre os partidos.
Enquanto algumas legendas ampliaram a quantidade de nomes na disputa, outras reduziram significativamente suas listas.
- Novo: passou de 221 para 505 candidatos, aumento de 128%;
- PL: passou de 511 para 534 candidatos, crescimento de 4,5%;
- Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV): passou de 533 para 486 candidatos, queda de 8,8%;
- Agir: passou de 373 para 103 candidatos, redução de 72%.