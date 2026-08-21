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ELEIÇÕES

Número de candidatos a deputado federal cai 28% em 2026

Eleitor terá quase 3 mil candidatos a menos para escolher nas urnas

Ane Catarine
Por
Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados - Foto: Câmara dos Deputados /Luis Macedo
Eleições 2026

O eleitor terá uma lista menor de opções para escolher o próximo deputado federal nas eleições de outubro deste ano.

Isso porque o número de candidaturas ao cargo caiu 28% em relação a 2022, passando de 10.622 para 7.628 nomes, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponíveis até esta sexta-feira, 21.

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Na prática, a redução significa quase 3 mil candidatos a menos na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados.

2022 x 2026

  • 2022: 10.622 candidatos a deputado federal
  • 2026: 7.628 candidatos a deputado federal
  • Diferença: 2.994 candidaturas a menos
  • Redução: 28%

Menos partidos na disputa

A redução no número de candidaturas acompanha também uma diminuição na quantidade de partidos com nomes concorrendo à Câmara. Em 2022, 32 siglas participaram da disputa. Em 2026, são 28.

A mudança está relacionada à reorganização do quadro partidário nos últimos anos, com fusões e incorporações de legendas, além de alterações nas regras eleitorais.

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Quais partidos mais cresceram ou diminuíram?

A redução no número de candidaturas não ocorreu de forma igual entre os partidos.

Enquanto algumas legendas ampliaram a quantidade de nomes na disputa, outras reduziram significativamente suas listas.

  • Novo: passou de 221 para 505 candidatos, aumento de 128%;
  • PL: passou de 511 para 534 candidatos, crescimento de 4,5%;
  • Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV): passou de 533 para 486 candidatos, queda de 8,8%;
  • Agir: passou de 373 para 103 candidatos, redução de 72%.
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Tags

Câmara dos Deputados deputado federal eleições 2026 TSE

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