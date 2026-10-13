Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES 2026

Nunes Marques revoga liberação e trava 'Exército do Lula'

Presidente do TSE reverteu decisão do corregedor-geral que havia liberado o canal de WhatsApp

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Ministro Nunes Marques
Ministro Nunes Marques - Foto: Rosinei Coutinho/STF
Eleições 2026

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques, derrubou nesta terça-feira, 13, a decisão do corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que havia restabelecido o funcionamento do canal “Exército do Lula”, no WhatsApp.

O espaço é ligado à campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e foi criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG).

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A disputa entre os ministros começou no último domingo, 11, quando Nunes Marques atendeu a um pedido da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, e determinou a suspensão do canal. Horas depois, Villas Bôas Cueva reverteu a medida e autorizou a continuidade das atividades enquanto as investigações avançavam.

Decisão gera críticas dentro do TSE

A atuação de Nunes Marques provocou questionamentos entre integrantes do tribunal e juristas. Sob reserva ao Valor Econômico, ministros classificaram a decisão inicial como incomum e apontaram possível interferência na atuação de Villas Bôas Cueva, relator da ação que investiga o canal.

Segundo relatos publicados sobre o caso, a principal crítica foi o uso do poder de polícia da Justiça Eleitoral, em um procedimento administrativo relacionado à atuação das grandes empresas de tecnologia nas eleições, para determinar a suspensão do canal em outro processo.

Villas Bôas Cueva havia acolhido o pedido de investigação apresentado pela campanha de Flávio Bolsonaro, mas considerou necessário aprofundar a apuração antes de decidir pela retirada imediata do canal. O objetivo era identificar quais publicações e perfis teriam compartilhado conteúdos já considerados falsos pela Justiça Eleitoral.

Área técnica não identificou fake news no período analisado

Na segunda-feira, 12, a Assessoria de Combate à Desinformação do TSE informou a Nunes Marques que não identificou, no canal “Exército do Lula”, o compartilhamento de informações classificadas como falsas pela campanha de Flávio Bolsonaro.

A análise, porém, teve alcance limitado às publicações feitas entre 2 e 11 de outubro. O relatório também apontou que parte do conteúdo divulgado no canal havia sido apagada, o que restringiu a avaliação do material.

De acordo com informações divulgadas sobre o caso, o canal tinha cerca de 55 mil seguidores até 5 de outubro. A partir do dia 10, o número de usuários ultrapassou 3 milhões.

Leia Também:

REMONTADA À VISTA?

As 4 viradas do PT que podem inspirar Lula no 2º turno
As 4 viradas do PT que podem inspirar Lula no 2º turno imagem

ELEIÇÕES 2026

Sob acusação de favorecer Flávio, Meta explica falha em vídeos de Lula
Sob acusação de favorecer Flávio, Meta explica falha em vídeos de Lula imagem

ELEIÇÕES

TSE manda Flávio Bolsonaro apagar vídeo falso sobre ato pró-Lula
TSE manda Flávio Bolsonaro apagar vídeo falso sobre ato pró-Lula imagem

Lula critica atuação do presidente do TSE

No fim de semana, Lula criticou a atuação de Nunes Marques e afirmou que a Justiça Eleitoral deve garantir tratamento igualitário às candidaturas.

“O que não pode é o presidente da Suprema Corte Eleitoral ter lado na política. O lado dele tem que ser o lado da igualdade de comportamento, da igualdade de procedimento. Todos [os candidatos] têm que ter o mesmo direito diante da Justiça Eleitoral. É só isso que eu quero”, declarou o presidente a jornalistas.

Lula também afirmou que considera excessivas algumas decisões contra sua campanha.

“Eu acho que eles estão extrapolando em algumas decisões contra a minha campanha. Isso é visível. Isso já foi denunciado”, disse.

Campanha de Flávio aponta exclusão de mensagens

A campanha de Flávio Bolsonaro afirmou que já havia alertado o corregedor-geral do TSE sobre a dinâmica do canal, que, segundo o grupo, apagaria mensagens e orientaria usuários a replicar conteúdos.

Em nota, a equipe do candidato disse que pediu que o processo permanecesse sob sigilo até que a Meta preservasse os dados e as publicações do canal.

“Foi exatamente para evitar o perdimento em massa da cadeia de custódia dessas provas que a ação foi movida em segredo de justiça, com pedido expresso de que assim permanecesse até que a Meta conservasse todos os dados e conteúdos do canal”, afirmou a campanha.

A equipe de Flávio também declarou ter conseguido espelhar o conteúdo do canal e que apresentaria os dados aos ministros do TSE para avaliação.

Relatório aponta mensagens apagadas

Segundo relatório obtido pelo jornal Valor, o canal teria apagado 499 mensagens que, de acordo com a campanha de Flávio Bolsonaro, foram compartilhadas 116.929 vezes. A equipe do candidato afirmou que, entre essas publicações, havia mensagens com três conteúdos já considerados falsos pelo TSE.

A maioria das mensagens citadas, porém, teria sido publicada em setembro, antes do primeiro turno das eleições, quando o canal ainda tinha um número menor de seguidores.

A disputa sobre o funcionamento do “Exército do Lula” amplia a tensão entre as campanhas presidenciais e dentro do próprio TSE. O caso segue sob análise da Justiça Eleitoral.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas