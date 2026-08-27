Pablo Barrozo defende mais investimentos para o trabalhador rural

O candidato a deputado estadual Pablo Barrozo (Avante) esteve em Irecê, nesta quarta-feira, 26, onde participou de um encontro com lideranças políticas e comunitárias em apoio à sua candidatura. Durante a agenda, o candidato defendeu o fortalecimento da agricultura regional por meio de mais investimentos em irrigação, ampliação do acesso ao crédito rural, tecnologia e infraestrutura para o campo.

O encontro reuniu o presidente da Câmara Municipal de Irecê, Moisés Filocre, os vereadores Aurélio Dourado e Magno Dourado, além de suplentes de vereador, lideranças políticas e representantes de associações rurais e comunitárias.

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Ao destacar o potencial econômico de Irecê e a força da agricultura como uma das principais atividades da região, Pablo Barrozo afirmou que o desenvolvimento do semiárido passa pela ampliação das condições para que o produtor possa investir, produzir mais e gerar renda.

“Eu acredito no poder transformador da agricultura. Irecê tem uma vocação produtiva muito forte, mas precisamos avançar ainda mais. Isso significa ampliar os investimentos em infraestrutura, tecnologia, irrigação e acesso ao crédito, criando condições para que o produtor possa produzir mais, gerar renda e melhorar a vida das pessoas”, afirmou Pablo.

Com experiência à frente da Secretaria da Agricultura da Bahia, Pablo Barrozo destacou que pretende defender, na Assembleia Legislativa, políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do campo e à modernização da produção agrícola.

Segundo o candidato, a expansão dos projetos de irrigação é uma das alternativas estratégicas para aumentar a produtividade, reduzir os impactos das estiagens e criar novas oportunidades econômicas no semiárido. Ele também defendeu a ampliação do acesso dos pequenos e médios produtores ao crédito e às novas tecnologias.

“O semiárido não pode ser visto apenas pelos seus desafios. É uma região de enorme potencial e precisamos transformar esse potencial em desenvolvimento. Vamos trabalhar para fortalecer a irrigação, facilitar o acesso ao crédito e levar mais tecnologia e infraestrutura para quem produz. Esse é o caminho para gerar emprego, renda e oportunidades no interior da Bahia”, destacou.

O vereador Aurélio Dourado, apoiador de Pablo Barrozo, ressaltou a importância da parceria e defendeu a eleição de representantes comprometidos com as demandas de Irecê e de toda a região.

“Pablo é um parceiro, um amigo e alguém que conhece de perto os desafios da agricultura e do desenvolvimento do nosso estado. Estamos juntos nesse projeto, com Pablo Barrozo para deputado estadual e Elmo Vaz para deputado federal, porque acreditamos que Irecê precisa de uma representação presente, que dialogue com as lideranças e tenha capacidade de buscar investimentos e melhorias para o nosso povo”, afirmou.

Ao lado das lideranças locais, Pablo também reforçou a importância da união política em torno de pautas estratégicas para o desenvolvimento de Irecê e de outros municípios da região.

“Estamos construindo uma parceria com as lideranças de Irecê, ouvindo quem conhece de perto as necessidades do município e unindo forças para defender projetos que possam trazer resultados concretos para a população”, concluiu Pablo Barrozo.