POLÍTICA
Panelaço contra Flávio Bolsonaro é registrado em diversos bairros de Salvador
Ato foi realizado durante entrevista do candidato à Presidência da Repúbica na Globo
Moradores de diferentes bairros de Salvador realizaram um panelaço na noite desta sexta-feira, 16, em protesto contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República. A manifestação aconteceu durante a entrevista do político à jornalista Renata Lo Prete, exibida pela TV Globo.
Na capital baiana, o protesto foi registrado em bairros como:
- Barra;
- Vitória;
- Graça;
- Imbuí;
- Jardim Armação;
- Costa Azul;
- Candeal;
- Cosme de Farias;
- Luís Anselmo;
- Centro da cidade.
A mobilização foi organizada por meio das redes sociais, com a participação de perfis alinhados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.
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Convocação nacional
A convocação incentivava moradores de diferentes regiões do país a bater panelas durante a entrevista de Flávio Bolsonaro, que começou às 21h15.
Além de Salvador, houve relatos de manifestações em outras cidades brasileiras, incluindo Niterói e Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza e Brasília. Também foram mencionados registros em Santa Catarina.