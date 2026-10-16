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POLÍTICA

Panelaço contra Flávio Bolsonaro é registrado em diversos bairros de Salvador

Ato foi realizado durante entrevista do candidato à Presidência da Repúbica na Globo

Leilane Teixeira
Por
manifestação aconteceu durante a entrevista do político à jornalista Renata Lo Prete, exibida pela TV Globo
manifestação aconteceu durante a entrevista do político à jornalista Renata Lo Prete, exibida pela TV Globo - Foto: Divulgação redes sociais
Eleições 2026

Moradores de diferentes bairros de Salvador realizaram um panelaço na noite desta sexta-feira, 16, em protesto contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República. A manifestação aconteceu durante a entrevista do político à jornalista Renata Lo Prete, exibida pela TV Globo.

Na capital baiana, o protesto foi registrado em bairros como:

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  • Barra;
  • Vitória;
  • Graça;
  • Imbuí;
  • Jardim Armação;
  • Costa Azul;
  • Candeal;
  • Cosme de Farias;
  • Luís Anselmo;
  • Centro da cidade.

A mobilização foi organizada por meio das redes sociais, com a participação de perfis alinhados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.

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Convocação nacional

A convocação incentivava moradores de diferentes regiões do país a bater panelas durante a entrevista de Flávio Bolsonaro, que começou às 21h15.

Além de Salvador, houve relatos de manifestações em outras cidades brasileiras, incluindo Niterói e Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza e Brasília. Também foram mencionados registros em Santa Catarina.

Veja imagens do panelaço em algumas regiões de Salvador

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